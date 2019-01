PAOLI (LEGA): MOBILITà Trentino: « SUI SERVIZI PUBBLICI OTTIMA DECISIONE A FAVORE DI TANTI ANZIANI, allibito per l’ultima uscita dEi sindacati »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“Rimango allibito per l’ultima uscita fatta dai sindacati in Trentino. Criticare la decisione della Giunta Fugatti di garantire un uso dei servizi pubblici gratuito per tutti coloro che hanno oltre 70 anni, trovando come scusa il fatto di non aver considerato chi ha le pensioni d’oro, mi pare assurdo.

Detto sinceramente, una persona che percepisce una pensione alta difficilmente utilizza mezzi pubblici, preferendo sicuramente usare un suo mezzo personale. Direi che si tratta piuttosto di una decisione che aiuta tante persone con una pensione bassa e che difficilmente riescono ad arrivare alla fine del mese. Per una buona volta li invito ad evitare un’inutile “lotta di classe” che ben poco aiuta i trentini.

Per questo motivo massimo sostegno all’ iniziativa della Giunta Fugatti”.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Denis Paoli