PAOLI (LEGA): AMBULATORI E SERVIZI DIABETOLOGICI: « BENE IL RAFFORZAMENTO TERRORIALE APPROVATO DALLA GIUNTA FUGATTI »

Paoli (Lega Trentino): “ambulatori e servizi diabetologici, bene il rafforzamento terroriale approvato dalla Giunta Fugatti”.

Non si può che accogliere positivamente l’approvazione, da parte della Giunta provinciale e del Consiglio provinciale grazie ai voti del Gruppo della Lega, della proposta che impegna la Provincia al rafforzamento dei servizi e degli organici dei Centri e degli Ambulatori diabetologici presenti sul territorio.

Tale impegno è positivo perché si prefigge il superamento dell’assetto sanitario lacunoso e non sempre efficiente lasciato da decenni di amministrazione di centrosinistra, caratterizzato dalla presenza di organici totalmente sottodimensionati, condizione che comporta tempi di attesa per il controllo metabolico che vanno oltre l’anno di distanza tra uno e l’altro.

Ebbene, con il provvedimento approvato oggi si inizia davvero a voltare pagina. Il che è senz’altro un’ottima notizia per i 28.000 trentini con il diabete ai quali non era stato finora garantito un servizio sanitario all’altezza. Ma, come si è detto, grazie all’approvazione voluta dalla Giunta Fugatti e dalla Lega, ora prende avvio quel cambiamento sostanziale di cui tutti, anche su questo versante, sentivamo il bisogno.

E’ quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Denis Paoli