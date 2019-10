PAOLI (LEGA) *  AGRICOLTURA: « CIMICE ASIATICA E CONTRASTO, BENE L’IMPEGNO DELLA GIUNTA FUGATTI A FIANCO DEGLI AGRICOLTORI »

“Non si può che salutare con soddisfazione quanto dichiarato stamane in Aula dall’Assessore all’Agricoltura Zanotelli con riferimento alla volontà, da parte della Giunta provinciale, di intensificare il proprio operato nel contrasto alla cimice marmorata asiatica. E questo sia facendo pressione, insieme ad altri Assessori regionali, affinché siano emanate delle linee guida dall’ISPRA al riguardo sia tramite l’operato di un tavolo tecnico a cui, ad oggi, siedono esponenti provinciali, del mondo agricolo e della fondazione Mach.

Una simile determinazione da parte della Giunta provinciale, sia ripeto a livello locale sia nazionale, è senza dubbio qualcosa di positivo perché questo insetto – comparso in Italia e in Trentino negli ultimi anni e diffusosi rapidamente, con progressivi e consistenti danni alla frutticoltura e all’orticoltura fino a diventare il nuovo flagello dell’agricoltura italiana con il rischio di azzerare il settore ortofrutticolo – rappresenta un problema non trascurabile, anzi.

Per questo, ribadisco il mio plauso alle parole dell’Assessore ricordando, che come Lega, siamo costantemente in ascolto dei territori, come dimostra pure un incontro pubblico sulle tematiche proprio del mondo agricolo – alla presenza fra l’altro dell’Assessore Zanotelli oltre che del sottoscritto e di Sergio Zadra, consigliere della Lega a Terre d’Adige co-organizzatore dell’evento – – che si terrà al Teatro comunale di Zambana (Terre d’Adige) lunedì prossimo, 14/10, ore 20:30”.

È quanto affermato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Denis Paoli.