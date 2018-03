PANIZZA * INSIEME PER L’AUTONOMIA – I 17 ANNI DEL GRUPPO PER LE AUTONOMIE AL SENATO: MERCOLEDÌ 28/2 ALL’ HOTEL TRENTO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Il 30 maggio 2001, nell’ambito della XIV Legislatura, si costituiva per la prima volta in Senato il Gruppo Per le Autonomie. Già allora, si delineava l’identità complessa e decisamente “al passo con i tempi” di un gruppo parlamentare che guardava non solo alle sensibilità autonomistiche di alcuni dei suoi componenti, ma anche all’universo di senatori già presidenti emeriti della Repubblica, senatori a vita o provenienti dal variegato mondo della cultura, dell’imprenditoria e della scienza.

Il “nocciolo duro” del gruppo – attualmente Gruppo Per le Autonomie (Svp-Uv-Patt-Upt)-Psi-Maie, così come si è poi ricostituito all’inizio della XVII Legislatura sotto la guida del presidente Karl Zeller – ruota intorno alla cultura che individua, in alcuni territori, un’attenzione particolare e oculata verso l’evolversi della storia, in particolare nell’Alto Adige/Südtirol, nel Trentino e nella Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

La pubblicazione riporta una documentazione approfondita della storia del gruppo, affiancata da un bouquet di interviste a molti dei componenti del gruppo del passato e del presente.