Paccher (LEGA) * COLLEGAMENTO Valdastico: « alleggerirà il traffico sulla Valsugana, sorpreso dall’intervento del coordinamento del Patt di Alta e Bassa Valsugana »

Paccher: la Valdastico alleggerirà il traffico sulla Valsugana. “Da anni noi abitanti della Valsugana stiamo aspettando una risposta al problema del traffico e chiediamo con forza il completamento del tratto nord della Valdastico.

Sono sorpreso dall’intervento del coordinamento del Patt di Alta e Bassa Valsugana in merito all’uscita dell’autostrada della Valdastico a Rovereto sud.

La risposta alla domanda che si pongono in merito al progetto portato avanti dalla Giunta Fugatti è in realtà molto semplice: il traffico pesante che oggi percorre la Valsugana in transito avrà una alternativa veloce ed efficiente” .

Così il Consigliere provinciale Roberto Paccher, in risposta ad un comunicato pubblicato dai vertici del Patt della Valsugana – “Ad oggi la strada statale 47 è percorsa da un numero consistente di mezzi pesanti diretti verso il centro Europa, provenienti sia dalle imprese del Veneto, sia dall’Europa orientale.

Con la creazione dell’uscita Rovereto sud della A31, questa diverrebbe indubbiamente il percorso più veloce per tutti gli automezzi che che percorrono questa rotta commerciale.

Con il completamento della pedemontana veneta, inoltre, il collegamento tra l’area industriale del nord-est Veneto e la A31 sarà rapido ed efficace, e in questo momento la nostra Giunta provinciale sta già valutando, insieme a tutti gli attori istituzionali coinvolti, come scoraggiare i mezzi pesanti dal percorrere la Valsugana.

Ma ciò che più mi sorprende è che oggi arrivino critiche, indicando come soluzione migliore è quella del passato, proprio da chi è stato al governo provinciale e ha avuto tutto il tempo per mettere in campo quella che riteneva soluzione migliore.

Ho seguito personalmente la questione non solo in questa fase, ma anche in passato, e sono certo che la soluzione proposta della giunta Fugatti, unitamente agli interventi di miglioramento che sono già programmati lungo la statale della Valsugana e ad altre soluzioni che stiamo studiando, porteranno ad un miglioramento importantissimo nei prossimi anni, a tutela delle persone e dell’ambiente”.

*

Roberto Paccher

Consigliere provinciale Lega

Presidente Consiglio regionale Trentino Alto Adige Südtirol