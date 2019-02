pab * Emergenza neve in Alto Adige: « A22 chiusa tra Bolzano e Vipiteno, disagi anche per il traffico ferroviario »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Emergenza neve in Alto Adige. A22 chiusa tra Bolzano e Vipiteno, disagi anche per il traffico ferroviario. Situazione in leggero miglioramento, ma comunque ancora critica, lungo le strade statali e lungo il tratto altoatesino dell’autostrada del Brennero.

La Protezione civile ricorda che non è possibile utilizzare la A22 in direzione nord tra Bolzano sud e Vipiteno e invita tutti coloro che sono in autostrada a lasciare una corsia libera per consentire il passaggio dei mezzi di intervento che devono soccorrere camionisti e automobilisti in difficoltà a causa della neve.

Restando in tema di A22, la carreggiata sud è normalmente percorribile e viene utilizzata, oltre che per il traffico ordinario, anche per il deflusso dei mezzi pesanti rimasti bloccati verso nord. Il Centro situazioni provinciali della Protezione civile informa che, pur nella complessità della situazione, il traffico sta lentamente defluendo, anche quello pesante.

La situazione, nelle ultime ore, è stata resa piú delicata e critica da una slavina, prontamente rimossa, che ha interessato entrambe le carreggiate autostradali in prossimitá del confine del Brennero. Gli ausiliari del traffico, i tecnici, gli operai e le forze di intervento sono impegnati per liberare i mezzi pesanti rimasti bloccati, spesso a causa di manovre incaute e di dotazioni invernali inadeguate, rendendo cosí percorribile l’intera arteria autostradale in vista della possibilità di ulteriori nevicate nelle prossime ore.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, la circolazione procede a singhiozzo lungo la linea ferroviaria del Brennero: tra il confine di Stato e Bolzano i treni non partono, mentre hanno ripreso a circolare in direzione opposta. Lungo la linea ferroviaria della Val Pusteria, blocco totale tra San Candido e Sillian, tra Fortezza e San Candido si viaggia a cadenzamento orario in entrambe le direzioni. I treni viaggiano regolarmente, invece, lungo la linea ferroviaria Merano-Bolzano e lungo quella della Val Venosta.