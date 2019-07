OSSANNA (PATT) * ASSESTAMENTO BILANCIO: « CON UN EMENDAMENTO APPROVATO NUOVE RISORSE PER UN MILIONE DI EURO PER IMPIANTI ANTIBRINA «

Il Consigliere provinciale Lorenzo Ossanna (PATT) esprime soddisfazione per l’approvazione di un emendamento a sua firma che aumenta di 1 milione di euro lo stanziamento di bilancio per i fondi destinati alla realizzione in agricoltura di impianti antibrina per la difesa dei frutteti per il 2019.

“Negli ultimi anni – afferma il consigliere del PATT – gli impianti frutticoli hanno subito gravi danni per le gelate, che nel 2017 hanno addirittura provocato un tracollo della produzione di mele.

Per le nostre imprese agricole è fondamentale il sistema assicurativo ben gestito in Trentino dal consorzio di difesa Codipra, ma è altrettanto importante sostenere progetti per la difesa attiva delle produzioni al fine di garantire sul mercato una quantità di produzione che permetta di sostenere l’indotto che si crea intorno al settore.

E questo significa – conclude Ossanna – garanzia di occupazione per i lavoratori dei centri di lavorazione e di fatturato per le ditte di trasporto, di confezionamento e di produzione dei derivati”.

La proposta del Consigliere autonomista è stata accolta favorevolmente dalla maggioranza provinciale, che, compatta, ha votato l’emendamento che rimane in assoluto il più rilevante, in termini di impegno di spesa, di tutta la legge di assestamento appena votata.