Ordine Psicologi – Trento * Migrazioni: « preoccupazione per la rimessa in discussione delle strutture per l’accoglienza, si erano qualificate per competenza e integrazione »

C’è inoltre un altro aspetto da ricordare e riguarda il fatto che i disturbi psicologici e psichiatrici hanno un costo economico elevato per la collettività in termini di cure mediche, funzionalità ridotta, peso assistenziale e sociale. Al contrario, l’intervento di sostegno psicologico che alleggerisce la sofferenza si traduce in un risparmio sui costi sanitari superiore rispetto ai costi sostenuti per erogarlo. Queste affermazioni sono ormai confermate da un’ampia letteratura dell’intervento psicologico, in particolare straniera (Francia, Inghilterra), e dimostrati dalla ricerca sull’efficacia dei costi (la cost-effectiveness research). Purtroppo, questo aspetto è ancora poco apprezzato o forse non capito dalla politica e dalla popolazione in generale.

Tuttavia, si vorrebbe risparmiare sulla gestione dei richiedenti asilo, anche a costo di peggiorare fortemente le loro condizioni di vita, con il rischio concreto e paradossale che le sofferenze di queste persone producano un costo sociale ed economico maggiore del risparmio atteso.

Queste considerazioni ci riconducono al problema da cui eravamo partiti. Da alcuni anni sia- mo in presenza di un movimento migratorio verso i paesi occidentali (per alcuni inevitabile, che impone uno sforzo di accettazione e controllo, per altri da contenere, se non da rifiutare e contrasta- re) che ha portato sul territorio nazionale il transito e poi la permanenza di un gran numero di migranti. Questi sono persone nella maggioranza traumatizzate con gravi ripercussioni a livello psicologico. Se la migrazione in sé è un’esperienza sempre molto dura sul piano individuale, le violenze patite nei paesi d’origine e i “viaggi della speranza” affrontati in maniera disumana, aggravano ulte- riormente le condizioni in cui versano queste persone.

Lo Stato italiano ha recepito le numerose convenzioni internazionali in materia, con diversi Decreti Legge, ultimo dei quali il D. Leg. n. 18/2014 che fornisce indicazioni sull’attuazione di interventi appropriati con la presa in carico e il trattamento di vittime di violenza e l’accoglienza per i rifugiati. In questi settori gli psicologi sono state figure chiave per il raggiungimento degli obiettivi, possedendo per formazione competenze specialistiche sia cliniche che umane. Tra queste troviamo la presa in carico di persone traumatizzate, dei disturbi post traumatici da stress, della deprivazione psico-fisica, sostenendo il recupero delle competenze relazionali, cognitive ed emotive. Tutto questo avendo come riferimento il rispetto del duplice vincolo del già citato art. 4 del codice Deontologico e del mandato istituzionale del D. Leg. 18/2014.

Questi interventi hanno l’obiettivo diretto dell’alleviamento delle sofferenze indivi- duali, ma anche secondario di prevenzione a tutela della comunità, poiché solamente persone con un livello minimo di benessere possono garantire un’integrazione nel tessuto sociale e una riduzione dei comportamenti disadattivi.

Il Consiglio dell’Ordine degli psicologi di Trento non può che accogliere con grande preoccupazione la politica dell’immigrazione anche in territorio trentino, con una rimessa in discussione delle strutture per l’accoglienza che fino a questo momento si erano qualificate per la loro alta competenza, avendo ottenuto ottimi risultati in termini d’integrazione e quindi di adattamento alla nostra realtà.

In questi provvedimenti legislativi cogliamo una incompatibilità con i principi che sostengono ogni singola azione della professione dello psicologo, perché negano alcuni diritti in base all’etnia e alla nazionalità, lasciando in stato di sofferenza psico-fisica gruppi interi di persone.

Non possiamo che esprimere empatia e vicinanza per chi sta vivendo una situazione di negazione dei propri diritti e dei propri bisogni.

Auspichiamo un confronto franco e coraggioso su queste tematiche, certi di poter offrire im- portanti elementi di conoscenza e di esperienza per migliorare le condizioni di vita di persone sofferenti, nel rispetto delle regole della pacifica convivenza.