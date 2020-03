ORDINE PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO * EMERGENZA CORONAVIRUS: « LE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA CITTADINANZA, ATTIVATO NUMERO DI TELEFONO DEDICATO (0461/495244)

Emergenza coronavirus – Iniziative degli Psicologi a sostegno della cittadinanza.

L’emergenza coronavirus resta grave e tutti noi siamo impegnati a offrire il nostro impegno e le nostre competenze per far sì che le conseguenze psicologiche non abbiano un prezzo troppo alto da pagare.

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi di Trento invita i media provinciali a informare la cittadinanza delle iniziative attivate per offrire un sostegno ai cittadini che ne fanno richiesta.

In particolare:

• l’Ordine Nazionale degli Psicologi ha attivato un motore di ricerca attraverso cui i cittadini possono reperire in modo facile e intuitivo psicologi che offrono consulenza psicologica online. Sono già molti gli psicologi che hanno aderito a questa importantissima iniziativa e i cittadini possono scegliere il tipo di prestazione e il professionista a cui rivolgersi accedendo a questo link: #psicologionline – trova il Professionista che fa per te

· Psicologi per i Popoli del Trentino si è mossa nell’ottica della collaborazione e assieme al Dipartimento Salute e Politiche sociali, di concerto con la Protezione Civile, ha avviato una iniziativa chiamata #RestoAcasa, passo io – Iniziativa di ascolto psicologico telefonico per i cittadini : un numero di telefono a disposizione dei cittadini 0461.495244 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18,00 alle 20.00 a cui rispondono i volontari psicologi “in caso di incertezza, paura, confusione o solitudine”

· Psicologi per i Popoli del Trentino ha predisposto inoltre due importanti documenti per genitori e famiglie redatti dalle psicologhe Katia Castellini e Sara Piazza: un vademecum per i genitori con figli piccoli e uno per i ragazzi e adolescenti – “ti porto con me” – Vademecum per i vostri bambini – “ti porto con me” – Vademecum per i ragazzi

Tutti i documenti e i link del comunicato sono reperibili sul sito www.ordinepsicologi.tn.it