(leggi le altre news di Opinione) ORDINE MEDICI TRENTO E MEDICI PER L’AMBIENTE * “CAMBIAMENTI CLIMATICI E SALUTE“: « L’INCONTRO IN VIA ZAMBANA 10, SABATO 25 MAGGIO » Ordine dei Medici di Trento e Associazione Italiana Medici per l’Ambiente promuovono un incontro su ambiente e salute. Domani a Trento un incontro nazionale sui Medici sentinella per l’ambiente. Una Rete di Medici Sentinella sul territorio finalizzata al monitoraggio delle patologie ambiente- correlate (RIMSA): questo è il progetto, promosso dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri (FNOMCEO) e dalla Associazione Medici per l’Ambiente (ISDE) e approvato dal Ministero della Salute che sarà presentato domani mattina, 25 maggio, presso la sede dell’ Ordine dei Medici di Trento. È ormai noto che inquinamento ambientale e cambiamento climatico sono causa e motivo di aggravamento di numerose malattie (cronico degenerative, neoplastiche, endocrino-metaboliche) e di alterazioni delle condizioni globali di salute che riguardano specialmente i soggetti più deboli e possono addirittura condizionare le future generazioni (danni epigenetici). Le analisi dell’OMS mostrano che il 23 % delle morti nel mondo e il 26 % delle morti fra i bambini minori di 5 anni è attribuibile a fattori ambientali modificabili.

L’ identificazione ritardata o mancata di condizioni patologiche ambiente correlate può generare una sottostima e ritardare le possibilità di diagnosi e di cura con aggravio per la salute sia del singolo individuo che della collettività e con un aumento dei costi a carico del SSN. La rete sarà formata da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta; la loro particolare posizione radicata sul territorio permette, infatti, di rilevare precocemente eventuali patologie correlabili a cause ambientali, inviare le informazioni ai servizi istituzionali deputati alla raccolta e all’ elaborazione dati affinché questi possano intervenire tempestivamente e influenzare le decisioni politiche in ambito ambientale per migliorare la salute. Alla presentazione del progetto da parte di FNMOCEO e ISDE parteciperanno anche rappresentanti del Dipartimento di Prevenzione dell’APSS e dell’APPA con l’ obiettivo di favorire l’ integrazione di tutte le strutture coinvolte in un progetto condiviso che possa agire sui comportamenti individuali e collettivi e influenzare le scelte politiche in ambito di salute ed ambiente. Corso-25-05-2019_Medici-Sentinella

(leggi le altre news di Opinione)

http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png 0 0 admin http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2019-05-24 14:17:38 2019-05-24 14:17:38 Ordine Medici Trento e Medici per L'Ambiente * “cambiamenti climatici E SALUTE“: « L'INCONTRO IN VIA ZAMBANA 10, SABATO 25 MAGGIO »