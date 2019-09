ORDINE MEDICI TRENTO E FBK * CONVEGNO: « ” LA RESPONSABILITÀ MEDICA A DUE ANNI DALLA RIFORMA GELLI, RIFLESSIONI E PROBLEMI APERTI ” – 13/9 ORE 09.00 FBK (VIA S. CROCE) »

La legge n. 24/2017 si proponeva di fare ordine in uno dei settori della responsabilità civile e penale più dibattuti in dottrina e giurisprudenza nell’ottica di ricercare un nuovo equilibrio nel rapporto medico-paziente che permettesse, da una parte ai professionisti di svolgere il loro lavoro con maggiore serenità e dall’altra garantire ai pazienti maggiore trasparenza e la possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali danni subiti.

A due anni dalla entrata in vigore di tale legge, sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati? Quali sono gli indirizzi della giurisprudenza e gli orientamenti dottrinali rispetto ai profili che si sono rivelati più controversi da applicare?

Di questo discuteranno docenti, esperti, membri della Corte di Cassazione, avvocati e medici il prossimo venerdì 13 settembre, dalle ore 9.00, presso la FBK in via S. Croce 77 a Trento, durante la giornata di confronto aperta anche a tutti i cittadini interessati, e organizzata dal programma “FBK per la Salute” della Fondazione Bruno Kessler di Trento, dall’Ordine dei Medici di Trento e dall’Osservatorio sulla Responsabilità medica.

La partecipazione è gratuita.

Programma

Quando: venerdì 13 settembre 2019

Dove: Aula grande FBK – via S. Croce n.77, Trento

9.00 Apertura dei lavori

Antonella Graiff, Coordinatrice Programma FBK per la Salute

Marco Ioppi, Presidente Ordine dei Medici e Odontoiatri Provincia di Trento

Natale Callipari, Presidente Osservatorio Responsabilità Medica, Avvocato

del Foro di Verona

*

9.15 Introduzione

La legge Gelli

Natale Callipari, Presidente Osservatorio Responsabilità Medica, Avvocato

del Foro di Verona

*

9.30 Responsabilità civile in ambito sanitario

chair Anna Paola Santaroni, Direttrice Master sul Risk management,

Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza

Il danno alla persona

Giacomo Travaglino, Presidente III Sezione Civile della Corte di Cassazione

Nesso di causalità e perdita di chance

Giuseppe Cricenti, Consigliere III Sezione Civile della Corte di Cassazione

*

10.30 Responsabilità penale

chair Guglielmo Avolio, Presidente Tribunale di Trento

Responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie dopo

le recenti sentenze delle Sezioni Unite

Andrea Montagni, Consigliere IV Sezione Penale della Corte di Cassazione

Periti e perizie: note sull’applicazione dell’articolo 15 della legge24/17

Pasquale Giuseppe Macrì, Segretario Nazionale MeLCo – Direttore AFD

Prev. e Gestione del Rischio dei Professionisti, Azienda USL Toscana Sud Est

*

11.30 Responsabilità erariale

chair Luigi Ciampoli, già Procuratore Generale Corte d’Appello di Roma

La rivalsa

Paolo Crea, Vice Procuratore Generale Corte dei Conti di Roma

La responsabilità medica alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti

Marcovalerio Pozzato, Procuratore Generale Corte dei Conti di Trento

Danno erariale e responsabilità penale

Sandro Raimondi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento

*

14.30 A corollario

chair Andrea de Bertolini, Presidente Ordine Avvocati Provincia di Trento,

Avvocato del Foro di Trento

Responsabilità medica e diritti fondamentali

Paola Iamiceli, Professore ordinario Diritto privato, Pro-rettrice alla didattica Università di Trento

Responsabilità medica e fine vita

Carlo Casonato, Professore ordinario Diritto costituzionale comparato,

Università di Trento

Responsabilità medica e tecnologie digitali dal punto di vista del medico

Gianfranco Gensini, già Preside Facoltà Medicina Università di Firenze

L’incidenza dell’uso delle nuove tecnologie sulle responsabilità professionale

dal punto di vista del giurista

Francesco Giulio Cuttaia, Direttore Centro Studi Diritto ed Economia in

ambito sanitario – CSIDEAS

*

16.00 Applicabilità

chair Monica Costantini, Vice-Presidente Ordine dei Medici e Odontoiatri Provincia di Trento

Responsabilità e deontologia

Guido Cavagnoli, Medico legale di Trento

L’approccio dell’APSS

Sandro La Micela, Medico legale, Vice coordinatore Comitato valutazione

sinistri dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento

Le criticità nell’applicazione

Maria Maddalena Giungato, Avvocato patrocinante in Cassazione,

Consulente legale Ordine dei Medici e Odontoiatri Provincia di Trento

*

17.00 Conclusioni

COMITATO SCIENTIFICO E ORGANIZZATIVO

Natale Callipari

Marco Ioppi

Antonella Graiff

Pasquale Giuseppe Macrì