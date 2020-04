ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI – TRENTO * HOTEL PER COVID: IOPPI, « PROPONGO DI ADIBIRE ALCUNE STRUTTURE RICETTIVE DEL TRENTINO COME RICOVERO PER PAZIENTI CON CORONAVIRUS »

In data 7 aprile u.s. ho inviato al Presidente della Provincia, dott. Maurizio Fugatti, all’Assessore alla Sanità, sig.ra Stefania Segnana e, in data odierna, all’Assessore al Turismo, dott. Roberto Failoni, la lettera allegata, nella quale prospetto la possibilità che i contagiati di Coronavirus che non devono accedere all’ospedale, ma solamente osservare una stretta quarantena, possano essere ospitati in alcuni alberghi del Trentino.

E’ una soluzione che alcune Regioni, come il Veneto, l’Emilia Romagna, la Lombardia, la Puglia, la Sicilia e altre hanno già adottato.

Mi sembrerebbe utile valutarla.

Dott. Marco Ioppi

Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e

Degli Odontoiatri della provincia di Trento

In allegato la lettera.