ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI PROVINCIA TRENTO * “ PREVENZIONE – PER UN FUTURO DI SALUTE E SOSTENIBILITÀ “: « IL CONVEGNO ALLE TERME DI COMANO IL 6 APRILE »

Convegno – “Prevenzione: per un futuro di salute e sostenibilità “. Alimentazione e corretti stili di vita e incidenza che questi possono avere sulla salute e sulla longevità. Sono i temi che, sabato 6 aprile nella sala congressi Auditorium Terme di Comano, l’Ordine dei Medici ha affidato ad un suo illustre iscritto: il prof. Luigi Fontana dell’università di Sydney. Il prof. Fontana, giovane medico ricercatore originario di Riva del Garda, che ha lavorato in varie Università in USA ed in Italia, ed attualmente opera all’Università di Sydney in Australia in qualità di Direttore della Cattedra di Medicina Metabolica Traslazionale e come Direttore del Programma Clinico e di Ricerca sulla Longevità in Salute, spiegherà i meccanismi metabolici e molecolari grazie ai quali una corretta alimentazione ed una attività fisica regolare permettono di invecchiare in salute. In particolare il prof. Fontana illustrerà i suoi studi, compiuti su animali e gruppi di persone, che dimostrano i vantaggi di una giusta ed equilibrata alimentazione e che dovrebbero convincere i singoli, ma anche le istituzioni, a orientarsi verso stili di vita più salubri.

Questi studi attestano, tra l’altro, che una buona quota di malattie cardiovascolari (ictus cerebrale, infarto del cuore), di obesità e di diabete, una discreta quota di tumori e perfino di demenze e malattie neurodegenerative si possono prevenire proprio attraverso un uso intelligente dell’alimentazione, legata ad uno stile di vita attivo. Questo ed altro spiegherà il prof. Fontana.

La sua relazione sarà poi ulteriormente approfondita attraverso una tavola rotonda, gestita dal direttore dell’Adige e del Trentino Alberto Faustini. Introdotto dal dott. Luigi Battaia, delegato Lilt delle Giudicarie, il confronto vedrà la partecipazione di Marco Ioppi, Presidente dell’Ordine dei Medici Provincia di Trento, Diego Conforti, Direttore Ufficio Innovazione e Ricerca PAT Sanità, Maurizio Del Greco Direttore U.O. Cardiologia Rovereto, Orazio Caffo, Direttore U.O. di Oncologia Trento, Bruno Giometto, Direttore U.O. Neurologia Trento e di Silva Franchini del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria del Trentino.