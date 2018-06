ORDINE GIORNALISTI TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * BALLOTTAGGIO CARICHE 2018-2021: ELETTI I PROFESSIONISTI SENFTER, BENINCASA, SCARPETTA E CARLIN ED I PUBBLICISTI SEMBENOTTI E VONTAVON

Le elezioni di ballottaggio svoltesi oggi 7 giugno 2018 presso i due seggi di Trento e Bolzano per la nomina di quattro consiglieri professionisti e di due consiglieri pubblicisti del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol hanno dato il seguente risultato:

*

PROFESSIONISTI

Hannes SENFTER 86 voti

Gianfranco BENINCASA 82 voti

Tristano SCARPETTA 77 voti

Antonella CARLIN 74 voti

David RUNER 66 voti

Monica CASATA 63 voti

Mauro LANDO 30 voti

Giuseppe BONURA 23 voti

*

PUBBLICISTI

Paola SEMBENOTTI 63 voti

Willy VONTAVON 44 voti

Alessandro DE BERTOLINI 26 voti

Guido DE MOZZI 23 voti

Risultano eletti i professionisti Hannes Senfter, Gianfranco Benincasa, Tristano Scarpetta, Antonella Carlin e i pubblicisti Paola Sembenotti e Willy Vontavon.

Il Consiglio dell’Ordine in carica per il triennio 2018-2021 risulta composto dai professionisti Mauro Keller, Sandra Bortolin (già eletti in seconda convocazione), Hannes Senfter, Gianfranco Benincasa, Tristano Scarpetta, Antonella Carlin e dai pubblicisti Enrico Paissan (già eletto in seconda convocazione), Paola Sembenotti e Willy Vontavon.