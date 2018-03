OPENPOLIS * A SCHEDE SCOPERTE: I CURRICULUM DEI CANDIDATI DIVISI PER LISTA INSERENDO IL PROPRIO COMUNE ONLINE (LINK)

“A schede scoperte” è uno strumento online dove inserendo il proprio comune vengono visualizzati i curriculum di tutti i candidati divisi per lista – alla Camera e al Senato – che saranno presenti sulla scheda elettorale al momento del voto.

Per ogni candidato una pagina dettagliata con dati anagrafici e soprattutto su carriera politica e interessi economici.

A schede scoperte Scopri carriere e interessi nella tua scheda elettorale.

Siamo convinti che conoscere queste informazioni sia fondamentale per la trasparenza della campagna elettorale essendo i candidati una parte fondamentale della proposta che i partiti fanno ai cittadini.

Se il cittadino informato è più propenso a partecipare, ogni voto consapevole è un voto buono.

Liberiamo i dati pubblici

Con il progetto “A schede scoperte” vogliamo restituire ai cittadini alcuni dati pubblici – il cui libero accesso siamo convinti sia condizione necessaria per un pieno sviluppo democratico – ma che attualmente vengono trattati con limitazioni e confini dalle istituzioni che devono gestirli.

Il Ministero dell’interno – attraverso il sito dedicato alle elezioni – pubblica solo il nominativo di ciascun candidato, mentre le informazioni sulla carriera politica sono disponibili – su un altro sito – ma in modo difficilmente consultabile.

I dati sulle imprese, invece, sono raccolti dalle camere di commercio che ne rendono possibile la visualizzazione solo a pagamento.

Incarichi politici

Abbiamo raccolto per ogni candidato tutti i ruoli istituzionali che ha ricoperto negli ultimi 20 anni, dal consiglio comunale al parlamento europeo. In questo modo è possibile fare una valutazione approfondita su diversi aspetti; dall’esperienza politica alla presenza di doppi incarichi.

Inoltre essendo indicata la lista di elezione si può constatare la coerenza del politico nel tempo e ovviamente rispetto le imminenti elezioni politiche.

*

5.170 incarichi politici consultabili

Interessi economici

Conoscere se il candidato ha ruoli e proprietà in aziende – e in quali aziende – permette di ricostruire i suoi interessi economici. Per ogni impresa mettiamo a disposizioni informazioni sulla dimensione – fatturato e numeri di dipendenti – e area operativa.

In particolare, vengono messe in evidenza le connessioni fra candidati – della stessa come di diverse liste o coalizioni – che condividono un interesse economico nella medesima impresa.

*

1.848 proprietà in aziende individuate

Conflitti di interesse

La politica italiana necessita di buone pratiche per rigenerarsi. Un controllo civico diffuso – sui candidati prima e gli eletti dopo – aiuterà a rilevare le situazioni di conflitto. Sia fra diversi mandati di rappresentanza che fra convenienze economiche private e l’interesse generale.

La pressione dei cittadini può sollecitare la soluzione di quelli evidenziati e contribuire alla prevenzione di nuovi casi.

*

3.862 incarichi aziendali censiti

Mappa delle relazioni

“A schede scoperte” è il primo passo con cui openpolis vuole censire tutte le persone che hanno incarichi rilevanti in strutture pubbliche e private e ricostruire le connessioni fra di loro. Seguici sui diversi canali o iscriviti alla newsletter per essere aggiornato sui prossimi sviluppi e ricevere le nostre pubblicazioni.

Vota openpolis, dona

Il nostro paese ha bisogno di trasparenza. Con una donazione puoi contribuire a portare avanti progetti di controllo e monitoraggio della politica e a favore di una maggiore partecipazione dei cittadini.Sostieni openpolis per un’informazione basata sui dati indipendente, gratuita e senza pubblicità.