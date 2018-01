ONU – NAZIONI UNITE * MESSAGGIO DI FINE ANNO DEL SEGRETARIO GENERALE ANTóNIO GUTERRES

Cari amici nel mondo,

Felice Anno Nuovo.

Quando ho assunto il mio incarico dodici mesi fa, ho chiesto che il 2017 fosse un anno di pace.

Sfortunatamente- in modi determinanti, il mondo è andato in senso opposto.

Stavolta, alla vigilia di un nuovo anno, non mando nessun appello. Lancio piuttosto un’allerta, un’allerta rossa per il nostro mondo.

I conflitti si sono approfonditi e sono emersi nuovi pericoli.

La preoccupazione globale per le armi nucleari è la più elevata dai tempi della Guerra Fredda.

Il cambiamento climatico procede più velocemente della nostra azione a combatterlo.

Crescono le disugualianze.

Assistiamo a orribili violazioni dei diritti umani.

Nazionalismo e xenofobia sono in crescita.

Mentre ci apprestaimo ad entrare nel nuovo anno, chiedo unità.

Sono davvero convinto che possiamo rendere il nostro mondo migliore e più sicuro.

Siamo in grado di risolvere conflitti, superare l’odio e difendere valori condivisi.

Ma possiamo farlo solo uniti.

Chiedo dunque ai governanti mondiali di impegnarsi per il nuovo anno a ridurre le differenze, superare le divisioni, ricostruire un’atmosfera di fiducia riunendo le persone intorno a obiettivi comuni.

L’unità è la strada da percorrere. Da ciò dipende il nostro futuro.

Vi auguro pace e salute per il 2018. Grazie. Thank you. Shokran. Xie Xie. Merci. Spasiba. Gracias. Obrigado.

*

António Guterres