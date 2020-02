ONDA CIVICA TRENTINO * MOVIMENTO 5 STELLE: « ONORÀTI CHE ABBIATE CAPITO CHE ESISTIAMO, MA VI INVITIAMO A PROSEGUIRE OGNUNO PER LA PROPRIA STRADA »

Nel ricevere finalmente un segno di vita da parte del MoVimento 5 Stelle siamo a di poco stupiti ma almeno rassicurati dal percepire che qualcuno del movimento “esiste”. A questo punto è certo che il gruppo dei probiviri, al pari della Santa Inquisizione, è l’unico a operare e ad avere contatti con il resto dei portavoce.

La nostra scelta di uscire dal Movimento 5 Stelle, comunicata via mail all’unico indirizzo di riferimento concessoci, listeciviche@movimento5stelle.it, in data 9 gennaio 2020 dal capogruppo segue le numerosissime mail di richiesta di chiarimento su alcune dinamiche e possibilità di sviluppo sul territorio alle quali non è mai stata data risposta.

Neanche averlo segnalato al buon Fraccaro, che finalmente dimostra di essere vivo, servì per avere una semplice risposta.

Anzi fu lui che partecipò ad affondare i punti programmatici sul mantenimento diretto e la parità genitoriale, presenti nel programma elettorale 2018, e traditi dall’asse Fraccaro-Spadoni-Spadafora.

Così come fu lui a minacciarci con la frase “Con la questione 5G vi state mettendo contro Di Maio”.

Non parliamo dell’abbandono totale sulla Sloi dopo le promesse del ministro Cosa segui un unico contatto; poi preferirono comunicare direttamente con gli assessori comunali abbandonando di fatto il gruppo consiliare.

La vostra mail di sospensione, caro famigerato pool di probiviri, non trova alcun fondamento nel nostro operato in quanto, essendo usciti del MoVimento 5 prima della vostra comunicazione, abbiamo possibilità di muoverci in maniera del tutto libera.

Di fatto siamo stati messi nelle condizioni di auto-espellerci volontariamente con atteggiamenti e comportamenti contrari ai principi base del movimento stesso.

Auguriamo al nuovo movimento M5S 2.0 grandi soddisfazioni e proseguiamo per la nostra strada con il nostro nuovo progetto politico territoriale, sempre pronti a collaborare con proposte, argomenti, idee e contenuti costruttivi, accoglibili e non aperti o chiusi aprioristicamente solo per mero schieramento politico.

Se peraltro foste stati attenti da quando abbiamo comunicato la nostra uscita ufficialmente, per rispetto a coloro con cui abbiamo sempre collaborato, non abbiamo più parlato del M5S mentre assistiamo ora, per la prima volta, ad un serio interesse nei nostri confronti.

Siamo onorati che abbiate capito che esistiamo, ma vi invitiamo a proseguire ognuno per la propria strada anche perché se perseverate crediamo facciate solo brutta figura!

*

Gruppo consiliare Trento

Onda civica Trentino