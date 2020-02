ONDA CIVICA TRENTINO – INTERROGAZIONE * VIBRAZIONI TRENI: « PERCHÉ L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE NON RICEVE I RESPONSABILI DEI COMITATI? »

Oggetto: Treni, rumore, vibrazioni e cittadini abbandonati a loro stessi Non sono bastate le proteste e le richieste che per anni hanno manifestato i cittadini attraverso comitati all’uopo creati. Non è bastato che APPA ammettesse gli sforamenti costanti e continui dei valori massimi accettati dalla normativa.

Non sono bastate le nostre interrogazioni e le nostre mozioni nel merito in questa legislatura. Non è neppure bastato che RFI fosse messa sotto processo per questi motivi. Il Sindaco, che dovrebbe non prendersi cura bensì garantire la salute dei propri cittadini attraverso atti, ordinanze ed azioni anche attraverso i “suoi” assessori di competenza, non ha, nei fatti, pare non abbia agito in alcun modo al fine di tutelare i diritti di questi cittadini che sono considerati di serie C. realizzare uno studio sulle vibrazioni. Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio comunale Salvatore Panetta

Ci domandiamo dove sia finita la promessa della precedente amministrazione provinciale di Prendiamo inoltre atto che quella attuale non ritiene di dover di ricevere il Comitato Antivibrazioni nonostante le ripetute richieste di un incontro.

Restiamo basiti del fatto che il Comune, direttamente parte in causa, assista inerme a queste inutili schermaglie. Ora sarà il “Comitato Antivibrazioni” di corso Buonarroti ad affidare privatamente un monitoraggio sulle vibrazioni essendo questi cittadini di fatto lasciati soli.

Preso atto che il cambio di priorità per la realizzazione del barriere non è, come qualcuno ha scorrettamente ipotizzato, un atto deliberato a soddisfare i desideri di una parte politica peraltro di minoranza, ma la necessità di conciliare i lavori con la prossima realizzazione della bonifica delle rogge è del tutto evidente che vi è un inaccettabile e “silenziato” ritardo nei lavori. Viste le lamentele dei comitati in gioco a difesa della popolazione danneggiata al fine di avviare un dibattito in merito si interrogano il Sindaco e la Giunta al fine di sapere:

perché l’amministrazione provinciale non abbia fatto partire il promesso monitoraggio sulle vibrazioni;

perché l’amministrazione provinciale non riceva i responsabili dei comitati;

perché non siano stati effettuati i lavori al sistema dei binari per adeguarli alle nuove tecnologie che permettano la riduzione di rumori e vibrazioni come richiesto da anni;

perché il programma lavori risulti fermo e quali siano i prossimi step;

se il comune intenda compartecipare alle spese legate al monitoraggio delle vibrazioni;

cosa abbia fatto il Comune in questo periodo e cosa intenda fare nei prossimi due mesi vista la fine della legislatura, ancora promesse o fatti?

Andrea Maschio

Paolo Negroni

Marco Santini