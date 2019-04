ON ROSSINI (PATT) * “ EUROPEAN WOMEN ALLIANCE “: « COME PARLAMENTARE SENTO LA RESPONSABILITÀ DI PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE DONNE IN POLITICA »

“Cosa possono fare le donne per l’Europa? Cosa può fare l’intuito, la concretezza, la volontà di condividere delle donne per l’Europa di oggi?”, così la deputata trentina Emanuela Rossini, partecipando alla conferenza stampa oggi alla Camera, organizzata da European Women Alliance (Ewa) l’associazione no profit che ha l’obiettivo di influenzare le politiche pubbliche dell’Ue per realizzare le pari opportunità tra donne e uomini, ha spiegato perché ha sottoscritto il manifesto femminile europeo.

“Solo dopo che le donne hanno iniziato ad occupare posizioni di vertice si sono resi accessibili ad altre donne quelle informazioni decisionali da sempre circoscritte all’ ambito maschile. Questo ha permesso a molte di noi di conoscere e capire il valore delle proprie esperienze e l’apporto che potevano dare alla società. Come parlamentare oggi sento la responsabilità di promuovere la partecipazione attiva delle donne in politica e nella società perché mai come in questo momento storico c’è bisogno di mettere in campo quella creatività, concretezza e volontà di collaborare che solo una società equa, aperta e plurale di uomini e donne sa sprigionare. Per questo ho sottoscritto il Manifesto per un’Alleanza delle Donne in Europa” ha concluso la deputata Emanuela Rossini.