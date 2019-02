OLIVI (PD) * welfare: « scritta Ieri una brutta pagina per l’Autonomia, Per la prima volta la PAT RECEPISCE una norma statale e LA rende vigente prima di ogni altra Regione »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





“Ieri è stata scritta una brutta pagina per l’Autonomia. Per la prima volta la Provincia di Trento si distingue per recepire una norma statale e renderla vigente prima di ogni altra Regione e paradossalmente prima che la disciplina sia stata approvata dal Parlamento.

Un’Autonomia non solo che rinuncia a progettare e ad innovare ma che si dimostra supina e appiattita sul Governo.

Con buona pace dello Statuto e delle competenze che ci hanno consentito di essere fino a ieri protagonisti di politiche anticipatorie e responsabilizzanti in materia di welfare.

Non c’è nulla di cui essere orgogliosi perché così operando si è aperta la strada ad una stagione di statalizzazione e centralismo da cui la comunità ha tutto da perdere.

I cittadini trentini saranno i primi a sperimentare una misura che indebolisce il contrasto alla povertà.

Alessandro Olivi

Consigliere provinciale Pd e Vicepresidente Consiglio provinciale Trento