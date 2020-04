OLIVI (PD) – INTERROGAZIONE: TRENTINO DIGITALE SPA: « TERMINI LO STILLICIDIO E LA GIUNTA PAT FACCIA CHIAREZZA » / LA RISPOSTA DELL’ASSESSORE SPINELLI

Con un’interrogazione del maggio scorso, il Gruppo del Partito Democratico palesava forti preoccupazioni per le continue contraddizioni e gli strattoni attraverso i quali la Giunta si proponeva di gestire le relazioni con la società Trentino Digitale spa. In quell’occasione, si è chiesto conto all’Esecutivo provinciale delle dichiarazioni contraddittorie dell’assessore Spinelli, che prima aveva annunciato la volontà di privatizzare la società (dichiarando “l’informatica pubblica ha poco senso”) salvo poi indicare la necessità che la stessa producesse di più “in casa” (cioè due cose l’una il contrario dell’altra); che aveva fatto trapelare quanto gli attriti con il cda in carica derivassero dalla non condivisione della Giunta del piano industriale predisposto da quei vertici salvo poi accorgersi che il piano della società ancora non c’era, che aveva caldeggiato per iscritto e con emissari dimissioni “spontanee” di massa invece che prendersi la responsabilità, come il ruolo richiederebbe, delle proprie azioni.

A due mesi di distanza da quell’interrogazione – e senza peraltro che la stessa abbia ricevuto alcuna risposta – le modalità scomposte attraverso le quali la Giunta pare aver deciso di gestire i rapporti con Trentino Digitale spa sembrano persistere, con buona pace del fatto che la Provincia, che del capitale della società possiede ben l’88,52%, avrebbe tutti gli strumenti normativi per governare la questione in modo serio e degno di un’Istituzione. A partire dal meccanismo della revoca, attraverso il quale, naturalmente chiarendo prima in modo esplicito e trasparente le ragioni a motivazione di un simile atto, la Giunta potrebbe revocare i componenti del cda e nominare nuovi vertici. E proprio di questo strumento è sembrato, per qualche istante, che l’assessore Spinelli volesse avvalersi, quando ha chiesto che l’ordine del giorno d’approvazione del bilancio 2018 della società fosse integrato con il punto che prevedeva la revoca anticipata degli amministratori.

Siccome tuttavia prendere una decisione, metterci la faccia e portarla a termine sembra per alcuni un’impresa insuperabile, all’assemblea ordinaria dei soci convocata con l’ordine del giorno che l’assessore Spinelli aveva fatto modificare, la Provincia è intervenuta non più nella persona dell’assessore competente, ma nella figura del direttore Generale, e non più per incassare la revoca richiesta, ma per chiedere che il punto che la prevedeva venisse sospeso e non preso in esame.