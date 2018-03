OLIVI – CIVICO * ” SMENTIAMO CATEGORICAMENTE DI ESSERE IMPEGNATI IN DUELLI PERSONALI CHE RITENIAMO INUTILI, DANNOSI ED IMMOTIVATI “

Nessun duello, rimaniamo in ascolto. Oggi un quotidiano locale riporta una supposta sfida interna per la segreteria del Pd del Trentino, che avrebbe noi come protagonisti duellanti. Quanto segue a smentita.

Nessun duello interno. La sfida non é dentro il Pd. La risposta al voto di domenica non può essere in alcun modo la sola dialettica interna.

Smentiamo quindi categoricamente di essere impegnati in duelli personali che riteniamo inutili, dannosi ed immotivati.

Rimaniamo invece in ascolto innanzitutto dell’assemblea di domani, organo sovrano del partito, che dovrà indicare la traiettoria.

*

Alessandro Olivi

Mattia Civico