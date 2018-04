From the web

Nursing up Trento * SCIOPERO il 12 e 13 aprile: " armonizzare il contratto nazionale e provinciale del comparto sanità "

Cesare Hoffer Coordinatore provinciale Nursing up Trento

-liquidazione della pensione dopo 3 mesi, come i dipendenti provinciali -progettazione di un’organizzazione lavorativa compatibile con il “dipendente anziano”

-una categoria superiore per tutti i professionisti sanitari, in omogeneità con analoghe categorie provinciali (assistenti sociali)

-un’area di contrattazione distinta ed esclusiva per i 22 profili professionali sanitari del comparto

Ci scusiamo anticipatamente se creeremo dei disagi ai cittadini, ma lo facciamo soprattutto per avere una sanità pubblica migliore, dove poter agire la nostra competenza e professionalità, attualmente poco riconosciuta dalle istituzioni, in un contesto di cure sicuro.

Ora vogliamo evitare che queste innovazioni ci siano presentate anche al tavolo del rinnovo contrattuale provinciale, in quanto La L.P. n. 7/97 prevede che ci sia un’ armonizzazione” tra contratto nazionale e provinciale, quindi le novità inserite a Roma potrebbero influenzare negativamente anche la nostra contrattazione a livello locale, anche se svolta in un regime di “autonomia contrattuale”

Il contratto nazionale firmato dal sindacato confederale in data 23/2/2018 contiene tutta una serie di elementi negativi che devono essere cambiati:

Le motivazioni che ci hanno portato a proclamare queste ulteriori 2 giornate di sciopero, dopo quella del 23/2/2018, riguardano non solo la contrattazione nazionale, ma anche quella provinciale di Trento attualmente in essere, in quanto le nostre piattaforme contrattuali nazionali e provinciali hanno gli stessi contenuti/obiettivi ed al presidente della Giunta Ugo Rossi e all’assessore Luca Zeni abbiamo posto tutta una serie di richieste per la chiusura del contratto provinciale del comparto sanità, senza ricevere alcuna risposta da loro.