NURSING UP – TRENTO * ELEZIONI RSU: ” IL 17-18 E 19 APRILE IN AZIENDA SANITARIA TRENTINO OTTENUTO RISULTATO ECCEZIONALE “

La lista presentata dal sindacato Nursing up, in rappresentanza dei professionisti sanitari del comparto sanità, non solo si conferma per la quinta volta di seguito la più votata con 1293 voti, ma rispetto alle altre liste ha avuto il maggior incremento, segnando un aumento di 210 voti rispetto alle elezioni del 2015, passando da 18 a 20 seggi e segnando il maggior numero di seggi acquisiti in più rispetto al 2015.

Il risultato è ancor più eccezionale, perchè la nostra lista era rivolta esclusivamente ai professionisti sanitari del comparto, cioè’ i 22 profili sanitari, che hanno deciso in “massa” di votarci!

Un ulteriori dato di rilievo riguarda il fatto che siamo stati i più votati negli Ospedali di Cavalese, Cles,Trento, Rovereto,Tione ed Arco.

Per il risultato raggiunto esprimiamo grande soddisfazione e ringraziamo nel contempo tutti i professionisti che hanno voluto esprimere attraverso il voto la loro fiducia alla nostra lista, ringraziamo inoltre tutti i nostri candidati e scrutatori/commissari ai seggi elettorali per il grande impegno profuso.

I professionisti sanitari dell’azienda sanitaria trentina hanno scelto da chi farsi rappresentare, dalla lista Nursing up, che ha da sempre chiesto il giusto riconoscimento giuridico/economico alla responsabilità, professionalità e disagio lavorativo, peculiarità che nel corso delle trattative sindacali provinciali e nazionali dovranno avere un riconoscimento ben diverso da quello presentato dalla controparte, che anacronisticamente continua a proporre un aumento stipendiale omogeneo tra categorie che non hanno nulla in comune con i nostri professionisti sanitari in termini di formazione, professionalità e responsabilità!

Ora attendiamo anche il dato nazionale del comparto sanità, dalle prime notizie in nostro possesso si preannuncia un risultato storico ed entusiasmante per Nursing up!