NURSING UP – TRENTINO * EMERGENZA CORONAVIRUS – SISTEMA SANITARIO: HOFFER, « CI SONO IMMAGINI CHE VALGONO PIÙ DI MILLE RACCONTI… »

Ci sono delle immagini che restano scolpite nell’immaginario collettivo, che rappresentano un momento, un’epoca, in queste immagini ora giganteggia la figura dell’infermiere, ultimo baluardo di un mondo che si è riscoperto superficiale, fragile, indifeso, un mondo che spesso si è nutrito di cose ed immagini fittizie, di falsi valori legati all’apparenza.

Ma noi in questo mondo abbiamo una certezza, le nostre infermiere, i nostri infermieri ed i nostri professionisti sanitari, persone autentiche e portatori di grandi valori.

Per loro è giunta l’ora più dura e difficile, momenti drammatici, lontano dalle loro famglie, a rischio di ammalarsi e con enormi carichi di lavoro combattono la loro battaglia senza sosta, è ormai una battaglia che coinvolge un’intera nazione, a favore anche di quelli che non rispettando le regole hanno contribuito a diffondere il virus, per non rinunciare ad una giornata sugli sci! A

i nostri colleghi va tutto il nostro sostegno, la nostra vicinanza, affetto, riconoscenza, non ci sono parole abbastanza per ringraziarli!

La nostra speranza è che questo momento serva a riscoprire quelli che sono i veri e grandi valori di solidarietà tra le persone, la nostra speranza è quella che finalmente venga dato il giusto riconoscimento ai nostri professionisti, ora più che mai lo meritano!

Cesare Hoffer