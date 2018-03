NURSING UP TRENTO * SCIOPERO: A LIVELLO NAZIONALE IL SINDACATO CONFEDERALE HA FIRMATO UN CONTRATTO PER NOI NEGATIVO, NOI NON LO ABBIAMO SOTTOSCRITTO

Grande adesione al nostro sciopero nazionale e provinciale (70-80% adesione), per quanto riguarda la nostra azienda di Trento sono state sospese la stragrande maggioranza delle sale operatorie per gli interventi programmati, sospese tantissime attiività ambulatoriali, i servizi domiciliari sono stati garantiti in maniera minimali, tanti punto prelievi non hanno funzionato. A livello nazionale il sindacato confederale ha firmato un contratto per noi negativo, noi non lo abbiamo sottoscritto.

Per quanto riguarda la nostra provincia, dove Nursing up nel comparto sanità è il sindacato maggiormente rappresentativo, la contrattazione è ancora aperta ed abbiamo richiesto alla Giunta di Trento delle risorse aggiuntive, per valorizzare responsabilità, competenze ed il disagio della turnistica, dove le indennità economiche sono ferme da oltre 10 anni.

Ora attendiamo risposte concrete da Zeni e Rossi, pronti in caso di mancato riscontro ad adottare tutte le ulteriori azioni di protesta che riterremo più opportune.

