MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA DI ROVERETO * IL 26 FEBBRAIO IL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ CHE SI SVOLGERANNO IN PRIMAVERA

Nelle prossime settimane il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto sarà protagonista o partner in una serie di appuntamenti di rilevanza nazionale in programma a Rovereto e più in generale in Trentino.

Sia direttamente – con l’organizzazione di proprie iniziative – sia con il coinvolgimento in appuntamenti di grande significato qual è, ad esempio, l’Adunata nazionale degli Alpini in programma a maggio a Trento.

Proprio in vista di questo evento il Museo ospiterà nelle proprie sale la mostra fotografica dedicata agli alpini e poi ad aprile la mostra molto più articolata La Pelle del Soldati.

Poi a maggio, come detto, sarà coinvolto negli eventi collaterali all’Adunata degli Alpini.

Il calendario degli impegni prevede quindi nei prossimi giorni la conclusione del ciclo di appuntamenti di formazione riservato agli insegnanti e della serie di conferenze pubbliche Storie e Storia, dedicate alla pubblicazioni di settore.

Per sabato 17 marzo è infine programmata l’assemblea dei soci, appuntamento che si può definire pietra miliare nell’ambito dell’attività annuale del Museo.

Lunedì 26 febbraio alle ore 11.00 presso Museo Storico Italiano della Guerra in via Guglielmo Castelbarco, 7 a Rovereto.

*

Il presidente

Alberto Miorandi