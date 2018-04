MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO * RE-VELATION: ULTIMI GIORNI PER VISITARE LA MOSTRA APERTA FINO AL 30 APRILE

Ultimi giorni per visitare la mostra Re-velation aperta fino al 30 aprile presso il Museo Diocesano Tridentino.

Lunedì 30 aprile 2018 si concluderà Re-velation, la mostra fotografica di Carla Iacono che affronta il delicato tema del velo e della manipolazione delle differenze culturali, a partire dalla situazione delle donne musulmane immigrate in Europa. Nell’ultimo fine settimana di apertura della mostra Re-velation, il Museo propone due speciali visite guidate all’esposizione fotografica: sabato 28 aprile alle ore 16.00 e domenica 29 aprile alle ore 11.00. La partecipazione è libera, gratuita e non necessita di prenotazione.

Il Museo e la mostra Re-velation sono aperti anche lunedì 30 aprile 2018 con il consueto orario 9.30-12.30 e 14.00-17.30.

Sabato 28 aprile, a partire dalle ore 10.00, le sale della mostra Re-velation ospiteranno le Invasioni digitali, un’iniziativa di carattere nazionale il cui obiettivo è dare massima diffusione alla conoscenza dei beni culturali attraverso i social network. Il museo invita tutti ad “invadere” gratuitamente le sale della mostra Re-velation, condividendo sui social network (Facebook, Instagram, Twitter, …) le proprie immagini e riflessioni sull’ esperienza di visita con gli hashtag #invasionidigitali #invasionidigitalirevelation.

Per rendere le fotografie o i video più creativi è stata organizzata un’attività che aiuterà a creare un dialogo tra i pensieri di artisti e filosofi e le fotografie di Carla Iacono esposte in mostra. Le frasi sono ispirate ai temi dell’esposizione e al tema scelto per le Invasioni Digitali 2018: “Seeds for Culture”, un invito a seminare conoscenza affinché il patrimonio culturale sia attivatore di dialogo e comprensione. Ai partecipanti verrà consegnato un “Kit dell’invasore” con alcuni materiali forniti dal Museo per arricchire l’esperienza durante la visita.

Carla Iacono,“RE-VELATION”

a cura di Clelia Belgrado e Domenica Primerano

Museo Diocesano Tridentino

fino al 30 aprile 2018

Re-velation è una serie fotografica di Carla Iacono che affronta il delicato tema del velo e della manipolazione delle differenze culturali, a partire dalla situazione delle donne musulmane immigrate in Europa.

Nelle immagini fotografiche di Carla Iacono il velo – principalmente l’hijab, ma anche veli cattolici, ebraici e foulard dell’Europa dell’Est – viene declinato in diversi modi, con richiami alle differenti culture che lo hanno adottato. Alcune opere della serie rimandano alla ritrattistica del Seicento e dell’Ottocento, a volte con citazioni esplicite ad uno specifico dipinto: si tratta di uno stratagemma per realizzare una simbolica contaminazione tra le culture di Oriente e Occidente.

Le figure sono fotografate su uno sfondo scuro che spesso si fonde con gli abiti; la luce laterale fa emergere la figura dal buio, rivelando i contorni del viso e i dettagli dei veli, rafforzando esteticamente e simbolicamente il concetto di rivelazione.

Come ha scritto la storica Maria Giuseppina Muzzarelli, oggi il velo è “una mina da disinnescare”, operazione delicata e urgente alla quale un museo e una mostra possono forse contribuire. Con grande pacatezza, le immagini di Carla Iacono ci ricordano che il velo non è uno strumento di separazione o di esclusione. Il velo è un velo.