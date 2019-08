Museo Castello Buonconsiglio (tn) * Cinema all’aperto: « Martedì 6 agosto IL film del regista Ermanno Olmi “ il MESTIERE DELLE ARMI “ »

In concomitanza con la mostra “Fili d’oro e dipinti di seta. Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento” il Castello del Buonconsiglio, in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino, propone nelle giornate di martedì cinque serate di cinema all’aperto di film famosi per aver dedicato una accurata ricerca nei costumi di scena.

Martedì 6 agosto alle ore 21.00 IL MESTIERE DELLE ARMI Regia: Ermanno Olmi.

Interpreti: Hirsto Zivkov, Sergio Grammatico, Sandra Ceccarelli, Dessy Tenekedjieva, Nikolaus Moras, Sasa Vulicevic, Aldo Toscano, Paolo Magagna

Paese: Italia; Francia; Germania. Anno: 2001.

Trama: Joanni de Medici è un giovane capitano dell’esercito pontificio nella campagna contro i Lanzichenecchi di Carlo V, imperatore degli Alemanni. Nonostante la giovane età, è stimato e conteso da Principi e Papi per il suo valore. Ama la vita, è a sua volta baciato dalla fortuna e ambito dalle donne più belle. Ma la morte è in agguato…

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.