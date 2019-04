MUSE TRENTO * RASSEGNA DI CORI PER IL DECENNALE DELLE DOLOMITI UNESCO: « TUTTE LE DOMENICHE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO ALLE 11.00 »

Il 26 giugno si celebrano i 10 anni della dichiarazione da parte dell’Unesco delle Dolomiti quale parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Un traguardo importante che significa riconoscimento di unicità, conoscenza, attrattiva, necessità di salvaguardia di un bene inteso nel suo complesso come habitat, natura, cultura e storia. Per celebrare questa data, il MUSE si riempie dei canti corali del Trentino. Fino al 26 giugno, per un emozionante conto alla rovescia.

Per avvicinare il pubblico alla ricorrenza del decennale dall’inserimento delle Dolomiti del Patrimonio Unesco, il MUSE organizza, per i mesi di aprile (tranne il 21 aprile), maggio e giugno 2019, l’iniziativa “Countdown corale. Rassegna corale con protagonisti i cori del Trentino”.

L’iniziativa di divulgazione scientifica e trasferimento della tradizione di canto corale popolare, porterà al Museo più di 10 cori in altrettante settimane, per valorizzare il Patrimonio Mondiale delle Dolomiti, il loro elevato valore estetico e paesaggistico, e le azioni di ricerca scientifica a livello geologico e geomorfologico condotte sulle loro vette.

Di domenica in domenica, a partire dal 7 aprile, i cori trentini si alterneranno al MUSE e – attingendo al loro repertorio tradizionale – ne riempiranno gli spazi dando voce alle montagne, cantando le vette, raccontando le caratteristiche uniche delle Dolomiti, le imprese umane che hanno portato alla loro conquista, il periodo storico in cui sono state teatro di eventi drammatici, invece che superbe testimoni del paesaggio geologico e di una storia antica milioni di anni.

Ogni intervento canoro, della durata di circa 20 minuti, sarà anticipato da una breve introduzione sul tema Dolomiti Unesco da parte di un esperto del museo.

Tutte le date i cori:

Domenica 7 aprile – Coro Paganella di Terlago

Domenica 14 aprile – Coro Dolomiti di Trento

Domenica 28 aprile – Coro Alpino Cima Ucia di Roncone

Domenica 5 maggio – Corale Bella Ciao di Trento e Coro Del Noce di Malè

Domenica 12 maggio – Coro La Valle di Sover

Domenica 19 maggio – Coro Monte Iron di Ragoli

Domenica 26 maggio – Coro Croz da la Stria si Spiazzo

Domeniche 2, 9, 16 e 23 giugno – in via di definizione

In collaborazione con Federazione Cori del Trentino e dei Cori associati