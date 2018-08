MUSE TRENTO * ‘ NATI CON I PARCHI NATURALI ‘: CONCORSO PER GIOVANI UNDER 30 CHE HANNO VOGLIA DI METTERSI ALLA PROVA E RACCONTARE IL LORO RAPPORTO CON LA NATURA

Sei un giovane videomaker o ti piace “smanettare” con il tuo smartphone e ami la natura? Hai ancora pochi giorni per partecipare al video contest “Nati con i Parchi Naturali”, concorso riservato ai giovani under 30 che hanno voglia di mettersi alla prova e raccontare il loro rapporto con la natura e la biodiversità, traendo ispirazione da alcune frasi celebri di autori come Jack Kerouac, Paul Mccartney, Andy Warhol. I 3 migliori elaborati selezionati dalla giuria e il video vincitore del “premio social” verranno presentati nella giornata del 15 settembre con consegna di premi. La scadenza del bando è il 26 agosto.

Il contest è aperto a tutti i giovani appassionati videomaker, ma anche semplici “utilizzatori di smartphone” che, al momento della presentazione della domanda, abbiano un’età compresa tra i 14 e i 30 anni. Sono ammessi a partecipare sia persone singole che gruppi e l’iscrizione è gratuita.

La premiazione si terrà sabato 15 settembre in occasione delle celebrazioni per i 30 anni di attività del Parco Naturale Adamello Brenta e del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino nel corso di una giornata – evento organizzata dal Muse e dalla Provincia autonoma di Trento per valorizzare l’azione delle Aree Protette del Trentino a favore dello sviluppo sostenibile e promuovere la consapevolezza e attenzione sui temi ambientali.

IL VIDEO

Il video può essere realizzato con qualunque dispositivo, deve avere la durata massima di 3 minuti e deve trarre ispirazione da una delle seguenti citazioni:

Care generazioni future: vi prego di accettare le nostre scuse. Eravamo ubriachi fradici di petrolio. Kurt Vonnegut

Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest’ultimo non preservo me stesso.

José Ortega y Gasset

C’è un piacere nei boschi senza sentieri, c’è un’estasi sulla spiaggia desolata, c’è vita, laddove nessuno s’intromette, accanto al mare profondo, e alla musica del suo sciabordare: non è ch’io ami di meno l’uomo, ma la Natura di più. Lord Byron

Pensa che grande rivoluzione planetaria ci sarebbe se milioni di ragazzi di tutte le parti del mondo con i loro zaini sulle spalle cominciassero ad andare in giro per la natura.

Jack Kerouac

Ci deve essere un modo migliore per fare le cose che vogliamo, un modo che non inquini il cielo, o la pioggia o la terra. Paul Mccartney

Credo che avere la Terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare. Andy Warhol

I PREMI

Il primo premio della giuria consisterà in una borsa di studio in ambito naturalistico o nell’ambito del multimediale o nella partecipazione gratuita ad attività educative ed eventi speciali previsti presso le sedi degli Enti promotori del contest “Nati con i Parchi Naturali” per un valore nominale di Euro 500,00.

Il secondo e terzo premio della giuria e il “premio social” consisteranno in gadget e/o partecipazione gratuita ad attività educative ed eventi speciali previsti presso le sedi degli Enti promotori del contest “Nati con i Parchi Naturali”.

Tutti i dettagli del contest a questo link – Guarda il video