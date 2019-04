MUSE TRENTO * “ FUORI ORARIO “: « LA LOBBY SI TRASFORMERÀ IN UNA GRANDE PIAZZA COPERTA CON APERITIVI, DJ SET, GIOVEDÌ 4 APRILE (DALLE 19.00 ALLE 22.00) »

Torna a brillare nella notte Muse Fuori Orario, l’appuntamento dedicato a chi desidera scoprire il Museo delle Scienze di Trento attraverso proposte e orari non convenzionali. Giovedì 4 aprile, dalle 19.00 alle 22.00, la lobby si trasformerà in una grande piazza coperta con aperitivi, dj set, mentre nelle sale del museo, accessibili al prezzo speciale di 3 euro (piani -1, piano terra e +1), si potranno trovare corner scientifici e attività speciali a tema. Il MUSE si propone così in una veste inedita, per farsi luogo di incontro, creare intrecci fra saperi e competenze differenti, far incontrare le generazioni, offrirsi alla città come spazio di espressione e divertimento per i giovani.

L’apertura straordinaria serale (speciale under 26 ma aperta a tutti gli interessati) propone una modalità originale per parlare di scienza e tecnologia ed è voluta e realizzata con la collaborazione degli istituti Arcivescovile, Liceo Scientifico Galilei e Istituto Tecnico Tecnologico Buonarroti – Pozzo.

Il progetto è frutto di una collaborazione inaugurata nel 2018 e sempre più proficua e stretta, con gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado. In particolare, in quest’occasione, i ragazzi hanno richiesto la possibilità di ospitare al MUSE un’Assemblea d’Istituto in orario serale. Totalmente no alcool, su richiesta degli organizzatori stessi, la serata offrirà una festa diversa da tutti i punti di vista, organizzata da teenager ma aperta a tutti per dare spazio ai giovani e raccontare quanto siano propositivi, curiosi e desiderosi di far sentire la loro voce.

PROGRAMMA

Attività a cura del museo

Mostra genoma – Quanto ne sai su CRISPR?

alle 19.30 / 20.30 / 21.30 su prenotazione

Attività in laboratorio per far comprendere in modo semplice e divulgativo cosa sia CRISPR-Cas9, come sia strutturato e come funzioni. Attraverso un esperimento simulato daremo la possibilità di toccare con mano una piccola, ma fondamentale, parte della routine di in un laboratorio di biotecnologie, con le sue regole, ma anche con il suo divertimento. Attività tenuta da: OWL Open Wet Lab, Università degli Studi di Trento.

Cocktail molecolari

dalle 19.15 alle 23.00 a fruizione libera

I ragazzi di O.W.L. – Open Wet Lab mescolano scienza e gusto in coloratissimi cocktail analcolici, preparati secondo i criteri della molecular mixology. Attività tenuta da: OWL Open Wet Lab, Università degli Studi di Trento.

Serra tropicale con pioggia

dalle 19.15 alle 23.00 a fruizione libera

Goditi una passeggiata in mezzo alla natura tropicale, con un sottofondo composto dal frusciare delle foglie e dalla pioggia che colpisce il fogliame e gli ombrelli e che rinfresca una calda serata: un modo alternativo e molto suggestivo di visitare la serra tropicale del museo.

Osservazione delle stelle nel parco

dalle 20.30 alle 23.00 a fruizione libera

Un esperto del MUSE vi accompagnerà nell’osservazione delle prime stelle e pianeti che appaiono nel cielo dopo il calar del Sole.

Azotomania

alle 20.30 / 21.30 / 22.30 (durata 25 minuti) su prenotazione

Un museo gremito di studenti e uno scienziato che si diverte a giocare con un liquido a -200°C, cosa potrebbe andare storto? L’azoto sarà utilizzato per spingere oggetti comuni al loro limite e osservare fenomeni incredibili, il tutto accompagnato da una sana dose di umorismo.

Maxi Ooh!

dalle 20.30 alle 23.00 a fruizione libera

Maxi Ooh! è un’esperienza tutta da vivere, toccando, annusando, guardando e ascoltando. Lo spazio, normalmente visitabile solo dai bambini tra i 0 e i 5 anni assieme ai loro genitori, permette di sperimentare i sensi attraverso i sensi stessi, proponendo occasioni ogni volta diverse e originali.

Attività a cura delle scuole

Croce Rossa – Approfondimento MST

dalle 19.00 alle 23.00

Body Painting

dalle 19.00 alle 23.00

DJ set nella lobby

dalle ore 19.30

Escape Room

attività su prenotazione

Dibattito su Scienza, Dio, Etica

dalle 20.45 alle 22.30

Laboratorio di Fisica

dalle 19.00 alle 23.00

Astrohoot. Kahoot a tema astronomico

dalle 19.00 alle 23.00

Ma cos’è un kahoot? E’ un simpatico quiz che coinvolge l’uso del tuo cellulare e della tua intelligenza. Cerca la grande sfera al primo piano e iscriviti al primo round che ti capita, ce ne sono ogni 20 minuti.