MUSE TRENTO * “ Giornata dei planetari “: « L’iniziativa si svolge nella domenica precedente all’equinozio di primavera, quest’anno si terrà il 10 marzo »

Dal 1991, in Italia si organizza la “Giornata dei planetari”. L’iniziativa ha luogo in contemporanea nei principali planetari italiani e si svolge nella domenica precedente (o seguente) all’equinozio di primavera: quest’anno si terrà il 10 marzo. Il Muse aderisce alla proposta offrendo visite guidate gratuite al planetario, sia alla mattina che al pomeriggio. Inoltre, per la giornata di domenica, anche l’ingresso al Muse sarà gratuito in quanto inserito nella Settimana dei Musei.

Il planetario è un sorprendente luogo di scienza e intrattenimento: lontanissimi e misteriosi soli, pianeti dalle delicate sfumature, il debole chiarore della Via Lattea che le luci sempre più intense delle grandi città stanno lentamente facendo scomparire dal cielo, sono preziosamente custoditi in un firmamento virtuale. Potremmo quasi considerare il planetario come un “parco del cielo”, dove si protegge l’incontaminato aspetto della notte stellata: grazie alla sua grande versatilità d’uso, rappresenta sicuramente uno dei migliori strumenti per il moderno intrattenimento scientifico e culturale.

Visita guidata al planetario

Durata 30 minuti circa | Target età +6

Orari 11, 11.45, 14.30, 15.15, 16.45, 17.30