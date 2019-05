MUSE TRENTO * GIARDINO BOTANICO ALPINO VIOTE: « RIAPRE DOMENICA 2 GIUGNO, DOPO LA PAUSA INVERNALE CON UNA FESTA RICCA DI ATTIVITÀ PER TUTTA LA FAMIGLIA »

Festa di riapertura del Giardino Botanico Alpino Birdgarden: giardini a misura di natura. 2 giugno 2019, dalle 9.00 alle 17.00

Ingresso gratuito al giardino, attività a pagamento

Riapre domenica 2 giugno, dopo la pausa invernale con una festa ricca di attività per tutta la famiglia, il Giardino Botanico Alpino. Nel corso della giornata, con ingresso gratuito agli spazi del Giardino, gli esperti sveleranno le accortezze per ospitare animali grandi e piccoli sui nostri giardini e balconi: cassette nido, bat box, hotel per gli insetti e molto altro! Dopo la festa di apertura, nel mese di giugno, la programmazione si apre con una serie di iniziative tutte da partecipare.

PROGRAMMA INAUGURAZIONE, 2 GIUGNO

In questa giornata il Giardino aderisce all’Iniziativa #appuntamentoingiardino dell’APGI Associazione Parchi e Giardini d’Italia.

ARRIVA L’ESTATE: CASSETTE NIDO E BIRDGARDENING

Visita guidata, ore 11.00, per tutti,

Apertura delle cassette nido con l’ornitologo e racconto da parte degli esperti di come fare per ospitare animali grandi e piccoli nei nostri giardini e balconi: cassette nido, bat box, hotel per gli insetti.

BUG HOTEL

laboratorio, alle 15.00, per famiglie con bambini, tariffa: € 3

Per imparare a costruire ripari per gli insetti utili del Giardino Botanico.

PROGRAMMA DEL MESE DI GIUGNO

8 giugno

FOTOGRAFARE I FIORI

Corso per adulti, dalle 9.30 alle 17. A pagamento (tariffa comprensiva di ingresso e visita al Giardino), prenotazione obbligatoria, programma dettagliato sui social.

Workshop di macrofotografia floristica a cura del fotografo naturalista Fabio Ghisu. Info e prenotazioni: fabioghisu@gmail.com

9, 15, 23 e 30 giugno

A OCCHI CHIUSI

Visita guidata, ore 11.00, per tutti, Tariffa: € 2 (oltre al biglietto d’ingresso)

Alla scoperta dell’universo botanico solo con olfatto, tatto e gusto e l’ausilio di bende oscuranti per gli occhi.

16 giugno

VITA IN ALTA QUOTA!

Visita guidata, ore 11.00, per tutti, Tariffa: € 2 (oltre al biglietto d’ingresso)

Foglie pelose, profumi insoliti… Una passeggiata con il botanico per conoscere

gli straordinari adattamenti delle piante all’ambiente di alta quota.

22 e 23 giugno

ACQUERELLO BOTANICO

Corso per adulti, dalle 9.30 alle 17. A pagamento (tariffa comprensiva di ingresso e visita al Giardino), prenotazione obbligatoria, programma dettagliato sui social.

Corso di disegno ad acquerello con Cinzia Ester Invernizzi. Realizzazione del disegno d’erbe e fiori spontanei del prato con dimostrazione (sabato 22 giugno), prosecuzione facoltativa del lavoro (domenica 23). Info e prenotazioni: cinzia.ester.invernizzi@gmail.com

29 giugno

FOLIAGE

Corso per adulti, dalle 9.30 alle 17. A pagamento (tariffa comprensiva di ingresso e visita al Giardino), prenotazione obbligatoria, programma dettagliato sui social.

Workshop di lavorazione carta a tema botanico con Lorenza Poli. Sabato 29 giugno biglietti a stampa naturale con taglio e realizzazione di buste.

Info e prenotazioni: lorenza.poli@yahoo.it

ALTRE INIZIATIVE

Tutta la stagione

MOSTRA “UNA MONTAGNA DI VITA”

Le fotografie, ospitate in un suggestivo allestimento circolare, raccontano degli

ecosistemi di alta quota e di cambiamenti climatici (progetto NextData – Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Tutta la stagione

ACTIVITY BOOK “IL TACCUINO DELL’ESPLORATORE”

età 5-10. Con uno speciale diario di viaggio e uno zainetto pieno di strumenti da

scienziato l’esplorazione del Giardino ha tutto un altro sapore. Disponibile in biglietteria.