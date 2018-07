MOVIMENTO 5 STELLE * REGIONARIE ONLINE AL VIA PER ABRUZZO, BASILICATA, SARDEGNA, TRENTINO E ALTO ADIGE

(Da sito BlogdelleStelle)

I candidati consiglieri e i candidati presidenti per le prossime elezioni regionali in Abruzzo, Basilicata, Sardegna, Trentino e Alto Adige, saranno votati dagli iscritti certificati del MoVimento 5 Stelle attraverso una consultazione online su Rousseau .

Da oggi, venerdì 20 luglio 2018 tutti gli iscritti che hanno i requisiti necessari per avanzare la propria candidatura potranno farlo entro il termine perentorio delle ore 12.00 di martedì 24 luglio 2018 accedendo alla propria pagina di modifica del profilo sul sito del MoVimento 5 Stelle e avanzare la candidatura seguendo le modalità indicate. Non sono consentite iniziative di auto-promozione sia relativamente alla candidatura che per la votazione online.

Si ricorda che come previsto dallo Statuto, il Capo Politico, sentito il Garante, ha la facoltà di valutare la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo l’eventuale parere vincolante negativo sull’opportunità di accettazione della candidatura. Questo parere vincolante può essere espresso fino al momento del deposito delle liste elettorali.