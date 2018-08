MOVIMENTO 5 STELLE – LUPO: AIRBUS RENZI: ” SEGNATO IL PRIMO PUNTO, ORA PIETRA TOMBALE SU ASSURDITÀ “

“A sole due settimane dalla lettera inviata dalla ministra Trenta, oggi i commissari straordinari di Alitalia hanno inviato la comunicazione per sciogliere l’assurdo contratto stipulato con Etihad relativo all’Air Force Renzi.

È un importante primo punto messo a segno, per dare un colpo di spugna definitivo al simbolo di una stagione scandalosa di sprechi, segnata dall’ego ipertrofico di una classe dirigente messa poi in soffitta dal voto dello scorso 4 marzo”.

Così Giulia Lupo, senatrice del M5s.

“Per questo motivo – aggiunge – un grazie sentito va ai ministri Trenta, Toninelli e Di Maio, ai loro collaboratori e a determinate figure tecniche di alto livello, che hanno lavorato in grande sinergia per arrivare in tempi rapidi a questo risultato.

Ora è necessario mettere quanto prima una pietra tombale su questa vergogna, arrivando a stretto giro ad una risoluzione definitiva di questo contratto indegno.

Gli italiani non meritano di veder gettati i loro soldi alle ortiche, per permettere a qualche sottosegretario di viaggiare in solitaria nello sfarzo, dimenticando che la gente è in sofferenza da fin troppo tempo, o forse non accorgendosene nemmeno.

Quell’era di sperperi è finita con questo Governo”.