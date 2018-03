MOVIMENTO 5 STELLE CAMERA DEI DEPUTATI * DEF: ” VIA CLAUSOLE IVA, RILANCIO INVESTIMENTI E STOP AGLI SPRECHI “

“A breve presenteremo il nostro Def, fornito sia del quadro tendenziale che di quello programmatico. La nostra proposta è pensata per garantire stabilità al quadro economico del Paese ma anche per dare nuova e maggiore forza alla ripresa.

Riteniamo prioritario disinnescare immediatamente le clausole di salvaguardia per il 2019, che valgono 12 miliardi di euro, non per mere ragioni tecniche, ma perché un nuovo aumento dell’Iva avrebbe effetti disastrosi sulla dinamica ancora oggi molto fragile dei consumi.

Oltre a questo proporremo il rilancio degli investimenti produttivi, in calo da troppi anni, ed una seria riqualificazione della spesa, così da potenziare l’effetto moltiplicatore delle nostre politiche. Auspichiamo che questo Def improntato al buon senso riceva il più ampio appoggio parlamentare “.

Lo annuncia la deputata del MoVimento 5 Stelle Laura Castelli.

*

MoVimento 5 Stelle Camera dei Deputati