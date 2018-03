MOVIMENTO 5 STELLE CAMERA DEI DEPUTATI – DI BATTISTA * ELEZIONI: BERLUSCONI DEVE TORNARE IN NAFTALINA, NON SE NE PUÒ PIÙ

“Berlusconi dice: Di Battista ce l’ha con me. Maio non ce l’ho con lui, solo che lui deve tornare nella naftalina, perché non se ne può più. Ma è possibile pensare di ridare fiducia a uno che non si può neppure ricandidare, in quanto incandidabile e ineleggibile, cacciato dal Senato”.

Così Alessandro Di Battista durante il comizio tenuto oggi a Iglesias.