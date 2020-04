MORANDUZZO (LEGA) * DECRETO GOVERNATIVO “SBLOCCAPAESE“: « LA LIBERTà DI STAMPA è UN DIRITTO, L’IMPARZIALITà è UN DOVERE E RIGUARDA ANCHE LE NOTIZIE SU CONTE »

Almeno Filippo Degasperi ha ammesso che ci troviamo di fronte a un Premier inadatto, mentre gli esponenti del Partito Democratico locale rimango in silenzio, legittimando i comportamenti assurdi che il novello Conte Mascetti – il personaggio del film “Amici Miei” che usava strane parole per giustificare qualsiasi sua azione poco chiara – sta causando al nostro Paese. Ieri sera – grazie ai giri di parole del Conte-Mascetti – sono morte migliaia di piccole aziende.

Ma in questo contesto la cosa più assurda è il comportamento dei giornali locali che hanno dato minimo spazio alle doverose critiche su quanto affermato in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio, ma non si sono fatti problemi nel dare ampio spazio a chi critica una manovra provinciale che aiuta le imprese e di conseguenza i lavoratori. Ho trascorso l’intero fine settimana a ricevere complimenti per le decisioni della Giunta da parte di persone che vivono in regioni amministrate dal centrosinistra e che al momento solo lontanamente stanno sognando un simile dispiegamento di risorse a favore della comunità.

Però va bene così: ognuno dica quel che vuole dire ma non faccia profondi discorsi sul non criticare la stampa. Se ci sono problemi, con una stampa che arriva persino a distorcere la verità come sta avvenendo in queste ultime settimane, bisogna dirlo. La stampa va tutelata quando fa un lavoro di informazione libera e imparziale, va criticata quando diventa un organo di partito, restando in silenzio quando organi di stampa non allineati dicono qualcosa di diverso. Nessuno, infatti, pone domande agli esponenti del Partito Democratico locale su cosa pensino del Governo Conte, un Governo che ogni giorno che passa dimostra la sua incompetenza nel gestire il Paese.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino, Devid Moranduzzo.