MONDADORI * SU ‘ CHI ‘ LE IMMAGINI DI RENZI SUL SET DEL DOCUMENTARIO ‘ FLORENCE ‘, CHE STA GIRANDO PER LE VIE DELLA SUA CITTÀ E DICE: “IO COME ALBERTO ANGELA? NO, LUI È PIÙ BRAVO”

In esclusiva su Chi, il settimanale del Gruppo Mondadori in edicola dal 29 agosto, le prime foto in esclusiva dell’ex premier Matteo Renzi sul set di “Florence”, il suo nuovo progetto per la tv per svelare l’anima della sua città.

«Ce l’avevo in mente da quando ero sindaco», racconta a Chi il senatore del Pd. «Io come Alberto Angela? No, lui è più bravo. La politica è il mio lavoro, ma ogni tanto bisogna ossigenare il cervello perché c’è anche la vita e qui a Firenze ci sono le mie radici».