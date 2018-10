MONDADORI * IN ESCLUSIVA SU ‘ CHI ‘ LE FOTO DI MATTEO SALVINI: IN FORMA GRAZIE AI CONSIGLI DELLA ISOARDI, TRASCORRE IL WEEKEND DA TENERO PAPÀ CON LA FIGLIA MIRTA

In esclusiva su Chi, in edicola da mercoledì 24 ottobre, le foto del weekend al mare di Matteo Salvini lontano (per qualche ora) dai grattacapi della politica. Con lui, come sempre quando ha un momento libero, la figlia più piccola, Mirta, con la quale è un papà molto tenero. Ma a saltare all’occhio è anche la forma ritrovata del vicepremier, che appare dimagrito e più tonico (pare su suggerimento della fidanzata Elisa Isoardi, che gli ha consigliato di mettersi a dieta e fare sport).