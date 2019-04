MIT * A22 – autostrada del brennero: « ATTESA DEFINITIVA RISPOSTA REGIONE, ACCORDO ENTRO IL 10 APRILE O GARA »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





L’accordo fin qui maturato con gli enti territoriali in merito all’affidamento in house della concessione della A22 è, per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non più trattabile, in considerazione del termine del 19 aprile fissato dall’Europa per trovare una soluzione e in considerazione di negoziati che si protraggono dal luglio scorso.

Per questo al Cipe è stato chiesto di prendere atto dei contenuti dell’Accordo di Cooperazione, così come trasmesso dal Mit alla Regione Trentino-Alto Adige il 3 aprile scorso, e di acquisire entro il 10 aprile prossimo una pronuncia definitiva da parte degli enti territoriali coinvolti sulla condivisione dell’accordo e del nuovo Pef.

Il Mit continua ad auspicare di ricevere dalla Regione una risposta definitivamente positiva entro tale termine, così da approvare il progetto di una concessione in house al 100% per la A22 entro il 19 aprile. Se così non dovesse essere, all’Amministrazione non rimarrebbe che avviare le procedure di gara per l’individuazione del nuovo concessionario.