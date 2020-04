MISTER ITALIA 2020:  “ MISTER ITALIA WEB – MISTER ITALIA LIKE “: « I SEI VINCITORI DELLA SELEZIONE “ONLINE” DI SABATO 25 APRILE »

Sono stati assegnati sabato i titoli della seconda selezione online di Mister Italia, concorso collegato ai maggiori contest mondiali (Mister Mondo, Mister Universo, Mister International, ecc) che dopo lo stop alle selezioni dal vivo per le limitazioni imposte in seguito al Covid_19, è passato alla versione online.

Dopo Claudia Andreatti già Miss Italia 2006 e “signorina buonasera” di RaiUno il ruolo di presidente di giuria è stato ricoperto da Gianni Tani, storico personaggio del mondo delle produzioni tv di Mediaset ora in Brasile. I due titoli in palio con relativi secondi e terzi posti sono stati vinti da: Martin B. di Trevi (PG) al quale è andato il titolo di MISTER ITALIA WEB 1° classificato. Martin è alto 182, capelli e occhi scuri, del segno del cancro, impiegato statale con l’hobby del paracadutismo. Sebastiano R. L. di Telgate (BG) si è piazzato al secondo posto. Capelli biondi scuri, occhi marrone, alto 180, studente; queste alcune delle caratteristiche del secondo classificato che lo scorso anno aveva vinto il titolo di Mister Italia Teen.

In terza posizione si è piazzato Giuseppe C. di Napoli, alto 182, capelli e occhi neri, studente vorrebbe diventare modello professionista. Per i titoli MISTER ITALIA LIKE, assegnati sulla base dei like ricevuti sui social del concorso, primo classificato con 2223 like è Angelo C. di Messina, alto 178, capelli e occhi castani chiari, 25 anni, neo laureato in scienze del turismo, iscritto ad un accademia di recitazione a Roma. Secondo classificato con 879 like Kristian D. di Giuliano di Campania (NA). Appassionato di moda fin da piccolo, abbina al suo lavoro attuale di impiantista quello di modello. Kristian è alto 183, capelli biondi e occhi azzurri è del segno della bilancia.

Mister Italia Like 3° classificato è stato eletto Mantas F. di Roma, Alto 1.90, capelli biondi e occhi verdi, del segno dell’acquario, nato in Lituania, studente universitario e modello queste alcune curiosità su Mantas. La selezione, anche se online e non live, è valida a tutti gli effetti per l’edizione di Mister Italia 2020, i vincitori potranno accedere alle finali regionali (Covid19 permettendo) e alla Finalissima Nazionale in programma come lo scorso anno a Lignano Sabbiadoro (UD). A Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Per coloro che volessero iscriversi possono farlo con un click sul tasto ISCRIVITI presente in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/www.misteritalia.org/ oppure mandando un WhatsApp al 331.8418444

*

Mister Italia Web 1° class., Martin B., 30 anni, Trevi (PG), Umbria

Mister Italia Web 2° class., Sebastiano R. L., 16 anni, Telgate (BG), Lombardia

Mister Italia Web 3° class., Giuseppe C., 18 anni, Napoli, Campania

Mister Italia Like 1° class., Angelo G., 25 anni, Messina, Sicilia

Mister Italia Like 2° class., Kristian D., 22 anni, Giuliano di C. (NA), Campania

Mister Italia Like 3° class., Mantas F., 20 anni, Roma, Lazio