MISS ITALIA – TRENTINO ALTO ADIGE * MISS TRENTO 2019: « LA PRIMA NOVITÀ DI QUESTA EDIZIONE SARÀ LA SFILATA DI MODA INTERPRETATA DALLE DONNE OVER 40 »

Tutto pronto per la meravigliosa ed effervescente serata dedicata alla moda ed alla bellezza che si terrà giovedì 27 giugno a partire dalle ore 21.15 nella consolidata location di Piazza Fiera con ingresso libero e con oltre 2000 posti a sedere. Lo show è arrivato alla sua diciassettesima edizione e ogni anno vede molte novità che vanno ad arricchire il programma della serata.

La prima vera grande ed attesa novità di questa edizione sarà la sfilata di moda interpretata dalle donne over 40. Belle donne, mamme, manager, casalinghe, imprenditrici, con e senza esperienza di passerella, che hanno accolto l’invito di Sonia Leonardi, regista e presentatrice dell’intera kermesse, e si sono messe in gioco per vivere una serata diversa. Saranno loro ad interpretare la moda di Elisabetta Franchi, Pinko, Guess, offerta da La Formica, accessoriata con gli occhiali sole e vista dell’ottica Romani di Trento.

Ma le vere protagoniste della serata saranno le 22 candidate al titolo di Miss Trento, ragazze dai 18 ai 30 anni provenienti da tutta la Provincia, che per la prima volta affrontano timidamente la passerella armate di sorrisi e di sogni e che, curate e valorizzate nel hair look dal Salone Fascino di Ravina e nel make up look dalle esperte mani di Juste Zilionyte e dalle make up artist di Sole ed Armonia, sfileranno con gli abiti creati e realizzati dalle studentesse del Centro Moda Canossa di Trento, che come ogni anno, con grande impegno presentano le loro creazioni da sera, in questa importante sfilata.

La serata si chiuderà con gli abiti haute couture da sera e pret-à-porter della nuova collezione dell’atelier La Cles. La stilista, baronessa Margherita de Cles che da sempre sceglie con cura i migliori tessuti e modelli per realizzare abiti dedicati alla donna metropolitana che ama vivere a pieno ritmo, sarà presente alla nostra fashion night.

Il Concorso Nazionale di Miss Italia ha raggiunto un grande traguardo: compie 80 anni. Un percorso che ha segnato la tradizione e si riconferma ogni anno un appuntamento atteso ed apprezzato per la sua serietà.

Moltissime delle ragazze che hanno vinto il titolo di Miss Trento hanno intrapreso con serietà e professionalità, una carriera artistica nel mondo dello spettacolo, senza abbandonare gli studi. Ricordiamo Eleonora Mezzanotte, studentessa universitaria e ora conduttrice per Rai tre, Nicole Marchi anche lei studentessa universitaria ed ora modella professionista, Sara Zanotelli, laureata in giurisprudenza e modella, Giorgia Zenatti universitaria e anche lei presentatrice su Rai Tre.

Non da ultime ricordiamo i nostri fiori all’occhiello: Claudia Andreatti di Pergine, Miss Italia 2006 ed Alice Rachele Arlanch, Miss Italia 2017. Entrambe conduttrici RAI.

Giovedì sera in passerella sfileranno.

Ospite della serata sarà l’atleta pluricampione del mondo Thomas Degasperi e il giovane acquisto del Team Aquila Basket Andrea Mezzanotte.

Ad alternare e dare ritmo alla scaletta e alle uscite di moda, ci penseranno le giovani allieve della scuola Officina della Danza della Val di Sole, e le bravissime giovani atlete della Scuola di Ginnastica Artistica Trento.

La vincitrice del titolo di Miss Trento riceverà numerosi premi tra cui uno splendido gioiello Miluna offerto dalla Gioielleria Obrelli di Trento, uno shooting fotografico professionale, e sarà inoltre la madrina della leggendaria gara ciclistica internazionale Charly Gaul che si terrà a Trento il 14 Luglio. Oltre ad aggiudicarsi il diritto di partecipare alla Finalissima di Bressanone del 18 agosto in cui sarà eletta Miss Trentino Alto Adige.

Il tutto sarà bagnato sul palco al momento della premiazione dalle bollicine partner della serata Alpe Regis Rotari.

Un ringraziamento speciale va inoltre al Comune di Trento, alla Cassa Rurale di Trento, al Grand Hotel Trento, Giacca impianti elettrici, Rotary Alpe-Regis, Apt Trento, Monte Bondone e Valle dei laghi, Metal Working Mak invest, Internorm, Unipol Sai e Sicurtekno.

La serata sarà trasmessa in diretta streaming con Idealweb.tv e promossa su RADIO NBC, la radio partner che dedicherà ampio spazio alla serata.

Ringraziamo tutti i media partner: La Gazzetta delle Valli, l’Adigetto.it, il Dolomiti.it, l’Adige, il Trentino, Agenzia giornalistica Opinione, Trentino Tv, Rttr, Trentino Mese e Bazar.