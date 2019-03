miss italia – trentino alto adige * MISS SCHÖNEBEN BELPIANO 2019: « al primo posto SOTTO LA NEVE ELEONORA RONCADOR, diciottenne studentessa di Trento » (foto)

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Nell’affollato Rifugio Schöneben, all’arrivo degli impianti di risalita della stazione sciistica di Belpiano, si è conclusa brillantemente la prima tappa delle selezioni provinciali del Concorso Nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige, che ha visto aprire ufficialmente l’ottantesima edizione del Concorso con un paio di mesi in anticipo sulla consueta tabella di marcia.

Domenica 10 Marzo, alle ore 14.00, sotto bianchi fiocchi di neve, è stata eletta Miss Belpiano Schöneben 2019. La prima Miss della stagione.

Ad aprire quest’edizione di Miss Italia Trentino Alto Adige, ci hanno pensato una ventina di splendide ragazze, tutte alle loro prima passerella e selezionate attraverso i numerosi casting effettuati, che nella giornata di sabato hanno posato per valorizzare la nota località sciistica, riscaldate dai capi sportivi del prestigioso marchio Vist di abbigliamento sportivo sulle distese innevate del comprensorio sciistico altoatesino di Belpiano, affacciato sul lago di Resia al confine con l’Austria. Il prestigioso brand ha trovato spazio anche nella giornata odierna facendo sfilare i propri caldi e confortevoli capi alle miss in gara.

Lo spettacolo è stato briosamente presentato da Sonia Leonardi, impeccabile regista ed organizzatrice di Miss Italia in Trentino Alto Adige da oltre 15 anni, affiancata da Aurora Cumerlato, ex Miss, per la moderazione in lingua tedesca.

Madrine della sfilata sono state la bolzanina Sara Bianco, Miss Ortisei 2018 nonché uno dei componenti della giuria della tappa odierna del Concorso, assieme alle belle finaliste nazionali dell’edizione appena trascorsa Elisa Moscatelli, eletta a Rovereto, Miss Sport Trentino Alto Adige 2018 e Nicole Nietzsch, eletta a Fiera di Primiero, Miss Equilibra Trentino Alto Adige 2018, che hanno saputo simpaticamente spronare le future reginette di bellezza a vincere le loro insicurezze e paure.

La giuria, presieduta da Helmut Thurner, direttore del Consorzio sciistico di Belpiano, ha valutato nel corso della sfilata le diverse ragazze in gara in tre momenti diversi: sigla iniziale, abito da sera scelto dalle miss ed abito isituzionale Miss Italia, decretando come vincitrice assoluta, Elena Roncador, diciottenne studentessa di Trento che, nonostante il debutto in passerella, grazie alla sua bellezza e personalità, ha saputo sagacemente conquistare pubblico e giuria.

Assieme ad Elena, sul podio e quindi finaliste regionali troviamo: al secondo posto con il titolo di Miss Val Venosta Vinschgau la bionda ventenne studentessa univesritaria di Brescia Silvia Gallina, al terzo posto con la fascia di Miss Radio Nbc la spigliata diciottenne Elisa Zamprese di Rovereto, al quarto posto la quasi diciottenne Lauren Fiordiriso studentessa di Lana ed al quinto posto la bella studentessa diciottenne Giorgia Zecchini di Riva del Garda.

Il trucco è stato affidato alle esperte mani della make-up artist Rosalba che, grazie alla sua professionalità, ha saputo esaltare al meglio la naturale bellezza delle miss utilizzando i prodotti Equilibra, mentre l’hair look delle ragazze è stato curato dallo staff del Salone Samy Hairstyle di Merano, capitanato da Samy, che con competenza e creatività ha saputo valorizzare al meglio le candidate al titolo.

Apprezzato anche il momento canoro delle giovanissime Sarah Moscatelli e Sofia Marzullo.

Il Concorso, negli anni, ha subito importanti cambiamenti: Patrizia Mirigliani, la Patron, ha modificato l’età massima di iscrizione delle aspiranti Miss, aprendo così la selezione anche alle ragazze classe ’89, alle cosiddette “Nuove Italiane” nate nel Belpaese e alle ragazze curvy taglie 44-46. E’ proprio questo impegno e continua innovazione a rendere Miss Italia il Concorso per eccellenza, la competizione più affascinante capace di lasciare alle concorrenti un magnifico ricordo e soprattutto la voglia di mettersi in gioco.

La stagione è in fase di programmazione e si prevede ricca di nuove località che hanno deciso di ospitare il Tour di Miss Italia per questa estate cosi che tante miss possano ambire al titolo della più bella d’Italia, riportato in Trentino nel 2017 dalla nostra Alice Rachele Arlanch.

Per chi volesse avere maggiori info può contattare l’organizzazione via mail a info@soleoshow.com.