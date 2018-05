MISS ITALIA TRENTINO – ALTO ADIGE * MISS LE VALLI: REGINETTA DI BELLEZZA È ELISA MOSCATELLI, STUDENTESSA UNIVERSITARIA 19ENNE DI MORI (FOTO)

Si è svolta la seconda selezione provinciale di Miss Italia 2018 in Trentino Alto Adige, presso il Centro commerciale Le Valli di Borgo Valsugana, che, anche quest’anno ha riconfermato il suo appuntamento con il concorso di bellezza.

A rendere speciale il pomeriggio alle Valli è stata la presenza delle ragazze provenienti da tutta la regione, che con la loro simpatia e voglia di divertirsi hanno sfilato, presentate da Sonia Leonardi, in una zona appositamente allestita con palco e passerella.

Sono molte le iscritte all’edizione 2018, che avendo compiuto i 18 anni (età minima per partecipare a Miss Italia) o prossime ai 30 (età massima) hanno deciso di avvicinarsi a questa esperienza.

Diverse lo hanno fatto per provare a mettersi in gioco in un campo per loro nuovo, alcune sognano di poter lavorare nel mondo della moda e nel campo artistico, altre vogliono semplicemente passare una giornata diversa dal solito.

Le ragazze sono state curate nel hair look dallo staff del Salone Franck Provost Paris di Pergine Valsugana che con la professionalità che lo distingue le ha sapute valorizzare al meglio. Anche il make up non è stato lasciato al caso, curato dalla bravissima make up artist Emanuela Scontrino.

Terminata la fase trucco e parrucco, il pubblico ha avuto modo di conoscere meglio le aspiranti miss, in quanto si sono proposte alla giuria, presieduta da Norberto Anesi, con eleganti abiti da sera e in un momento moda finale, in cui, a sorpresa hanno sfilato con preziosi gioielli Miluna, sponsor nazionale del Concorso.

Le sfilate sono state intervallate dalla colorata esibizione delle bravissime giovani allieve dalla Casa della Danza di Alexa Riccio, di Borgo Valsugana.

Al Centro Commerciale Le Valli è andata così in scena la seconda tappa provinciale delle selezioni, dopo quella svoltasi al Centro Commerciale Millennium che ha visto aggiudicarsi il lascia passare alle Finali Regionali di 5 ragazze, capitanate da Giulia Auer 18enne studentessa di Bolzano.

Reginetta di bellezza di questa secondo appuntamento, eletta Miss Le Valli, è la dolce Elisa Moscatelli, studentessa universitaria, diciannovenne di Mori, che, oltre ad accedere alle Finali Regionali che inizieranno a fine luglio, è stata omaggiata di un prezioso gioiello offerto dalla Gioielleria Iori di Pergine Valsugana per Miluna, storico sponsor del Concorso.

Inoltre, si sono aggiudicate il lascia passare per le finali regionali anche Gloria Povoli, giovane parrucchiera ventenne di Bolzano, eletta Miss Bellezza Rochetta, Sofia Filippi, 20 anni, impiegata di Riva del Garda, e oggi Miss Loves Nature, Alessia Campisi, ginnasta di Rovereto di 20 anni, vincitrice della fascia Radio Nbc e Alice Vigato, ventenne di Padova, riservista dell’esercito italiano, nel corpo degli alpini, Miss Interflora.

Tutte le vincitrici hanno anche ricevuto un gentile omaggio offerto dalla parafarmacia, collocata presso lo stesso centro commerciale Le Valli. In aggiunta, il salone Franck Provost Paris di Pergine, ha voluto premiare quattro concorrenti con un buono omaggio.

La Finalissima per l’elezione di Miss Trentino Alto Adige sarà anche quest’anno ospitata nella suggestiva ed elegante cornice di Piazza Duomo di Bressanone domenica 19 agosto. Il titolo fu vinto l’estate scorsa da Alice Rachele Arlanch, la 21enne delle Vallarsa, studentessa di giurisprudenza alla facoltà di Trento, che ha poi vinto il titolo di Miss Italia.

Alice iniziò il suo percorso al Valcanover Village, vincendo la sua prima fascia, per arrivare poi alle prefinali di Jesolo e alla serata Tv mandata in onda in prima serata su La7 portando a casa la corona.

Ricordiamo i prossimi imminenti appuntamenti con le selezioni di Miss Italia: il 22 giugno a Laives (Bz) e il 27 giugno in Piazza Fiera con l’elezione di Miss Trento, in chiusura delle Feste Vigiliane.

Le iscrizioni per le prossime sfilate, sono ancora aperte e gratuite: soleo@soleoshow.com tel 0461/239111.