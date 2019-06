MISS ITALIA – TRENTINO ALTO ADIGE * FESTIVAL TALENT SHOW 2019: « L’APPUNTAMENTO DI VENERDÌ 28 GIUGNO A MEZZOCORONA NON SARÀ SOLO DEDICATA AI TALENTI, MA ANCHE ALLA BELLEZZA »

Un gradito ritorno nella neoristrutturata Piazza della Chiesa di Mezzocorona questo venerdì 28 giugno ad ore 21.15 con ingresso libero per l’appuntamento con la bellezza, con la moda e con la prima tappa del Festival Talent Show per l’edizione 2019. Il talent che da diversi anni sta riscuotendo grande successo in tutta la Regione, dedicato alla valorizzazione dei talenti nel settore della danza, della musica e più in genere nel campo artistico. Si ringarzia per l’organizzazione il Comune con il Sindaco Mattia Hauser, gli Operatori Economici ed Artigani e la collaborzione della Cassa Rurale di Lavis.

Si esibiranno, quindi, sul palco di Mezzocorona diversi talenti, proponendo al pubblico e alla giuria il meglio del loro repertorio artistico. Canto, ballo e recitazione saranno i temi trattati ed interpretati da giovani talenti.

Solo due di loro, attraverso le votazioni della giuria presente alla serata, si aggiudicheranno il lasciapassare per le Prefinali e di seguito per la Finalissima che si svolgeranno nel mese di agosto in Trentino Alto Adige.

La serata di Mezzocorona non sarà solo dedicata ai talenti, ma anche alla bellezza e alla moda.

Infatti sempre nella stessa serata troverà spazio la terza tappa del Concorso Nazionale Miss Italia, che quest’anno festeggia gli ottantanni ed in cui verrà eletta un’altra reginetta del Concorso più prestigioso ed elegante d’Italia: Miss Mezzocorona. Che andrà ad aggiungersi alle due prime reginette del 2019: Miss Belpiano e Miss Trento.

Le splendide ragazze che si metteranno in gioco, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, saranno curate nell’hair look dallo staff del Salone Pettine Magico di San Michele all’Adige e truccate dalla bravissima Juste Make Up artist di Bolzano e saranno presentate e dirette nella regia, da Sonia Leonardi. Madrina della serata sarà la bellissima Sophie Agnese Krause, originaria di Mezzocorona ed appodata tra le 30 ragazze più belle d’Italia con il titolo di Miss Trentino Alto Adige.

Le miss in gara avranno modo di farsi apprezzare non solo per la loro bellezza, ma anche per la loro eleganza, fascino, solarità e sorriso elementi complementarai e fondamentali per l’ottima riuscita della serata e per conquistare la prestigiosa giuria. La vincitrice, verrà festeggiata sul palco con un un prezioso gioiello Miluna offerto dalla gioelleria Obrelli di Lavis. Inoltre proseguirà nel cammino verso la corona di Miss Trentino Alto Adige accedendo poi alle diverse Finali Regionali che si volgeranno nelle più belle località turistiche della nostra Regione. Durante la serata non mancherà la valorizzazione dei talenti del Centro Moda Canossa di Trento, che proporranno in passerella la collezioni “fiori” creata durante l’anno scolastico 2018-2019.

Ricco il calendario delle selezioni provinciali in Trentino Alto Adige: 12 luglio Levico Terme, 14 luglio Sarnonico, 16 luglio Bar Spiagga a Brusago di Pinè, 17 luglio Hotel Solea di Fai della Paganella, 18 luglio Cortina sulla Strada del Vino, 20 luglio Lagundo e 21 luglio Palù del Fersina. E via di seguito con molte altre località, fino ad agosto, mese in cui entreremo nel vivo delle Finali Regionali.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige sarà ospitata anche quest’anno in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 18 agosto. Bressanone detiene il record per il numero di Finalissime ospitate, con le sue precedenti cinque edizioni.

In questa serata, organizzata dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione.

Un sentito grazie anche ai media partners, della serata che dedicano sempre molto spazio alle nostre iniziative: Trentino tv, l’adigetto.it, Rttr, La Gazzetta della Valli, Agenzia giornalistica Opinione online, il quotidiano L’ADIGE e il quotidiano il TRENTINO.

Se sei una ragazza di età compresa tra i 18 e i 30 anni con nazionalità o cittadinanza italiana, iscriviti gratuitamente al Concorso, chiedi informazioni a soleo@soleoshow.com oppure chiama lo 0461 239111