miss italia trentino alto adige * elezione Miss Levico Terme: « Saranno una ventina le aspiranti reginette che sfileranno sul palco venerdì 12 luglio »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Prosegue il tour del Concorso Nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige con la quarta tappa provinciale di selezione, che venerdì 12 luglio verrà ospitata a Levico Terme in Piazza Chiesa con inizio alle ore 21.15, e che vedrà l’elezione di Miss Levico Terme.

Grazie alla organizzazione del Comune di Levico Terme in collaborazione con il Consorzio Levico Terme in centro, Valsugana Lagorai e Cassa Rurale Alta Valsugana, la bellezza delle ragazze, candidate al titolo, sarà sicuramente apprezzata ed applaudita dal caloroso pubblico presente alla serata, complice anche il periodo estivo e la possibilità di passeggiare lungo le vie del centro storico. Saranno una ventina le aspiranti reginette che, presentate da Sonia Leonardi, sfileranno sul palco allestito davanti alla maestosa scalinata in Piazza della Chiesa per cercare di vincere il primo posto e proseguire, poi, verso le Finali Regionali, con il titolo di Miss Levico Terme.

Le ragazze saranno curate nell’hair look dallo staff dei professionisti del salone Frank Provost di Pergine Valsugana, che sapranno sicuramente valorizzarne la loro fresca bellezza. Alle ore 21.00 inizierà la prima parte dello show dedicata alla bellezza dove le ragazze si proporranno alla giuria, composta da personalità locali, con i tradizionali body da gara ed i loro abiti da sera. Successivamente avrà luogo la sfilata di moda dei commercianti di Levico Terme, dandoci un’ anticipazione di quelle che saranno le nuove collezioni primavera-estate 2019, proponendo in passerella alcuni outfit dei negozi Estrada, Lana Moda, Babla e Forever.

Madrina della serata sarà la bellissima Giulia Cetto, 18enne di Levico Terme arrivata tra le 30 ragazze più belle d’Italia, partecipando quindi alla serata televisiva andata in onda in prima serata lo scorso settembre su La7.

A seguire entreremo nel vivo del Festival Talent Show, arrivato alla sua sesta edizione e che darà visibilità ai giovani talenti che si esibiranno in performance canore e coreografie di balli sia singoli che di gruppo. Il vincitore accederà alla successiva fase delle finali regionali che si svolgeranno in Trentino Alto-Adige in agosto per poi accedere alla Finalissima.

La vincitrice del titolo di Levico Terme e altre 5 ragazze che saliranno insieme a lei sul podio, si aggiudicheranno il diritto di accesso alle Finali Regionali e da li proseguiranno il cammino verso la Finalissima in cui verrà eletta Miss Trentino Alto Adige, e che sarà anche quest’anno ospitata nella suggestiva ed elegante cornice di Piazza Duomo di Bressanone domenica 18 agosto.

Un ringraziamento va ai nostri media partner: Radio Dolomiti, i quotidiani Adige ed il Trentino, il Corriere del Trentino, Dolomiti.it, l’adigetto.it, la Gazzetta delle Valli, Bazar, Trentino Mese, Trentino tv, Rttr, Agenzia Giornalistica Opinione.

Le prossime tappe di selezioni provinciali del concorso di Miss Italia per tentare l’accesso alle Finali Regionali data saranno: 14 luglio Sarnonico, 16 luglio Bar Spiaggia (Pinè), 17 luglio Hotel Solea Fai della Paganella, 18 luglio Cortina sulla strada del vino (BZ) , 20 Lagundo Piazzale della Chiesa, 23 luglio Canazei, 26 luglio Avio, 29 luglio Blue Garden Riva del Garda, 30 luglio Storo, 1 agosto Ortisei (BZ) e il 2 agosto a Mezzano.

Mentre sabato 3 agosto si aprirà ufficialmente la fase delle finali regionali, con la prima tappa ospitata a Fiera di Primiero (Tn), alla quale ne seguiranno molte altre.

Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni di nazionalità o cittadinanza italiana, dando loro l’opportunità di vivere una bella esperienza, da cui potrebbero trarne anche ottime possibilità lavorative. soleo@soleoshow.com 0461.239111