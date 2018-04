MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE * APERTURA STAGIONE MISS 2018 AL MILLENNIUM DI ROVERETO (TN)

Si apre ufficialmente la stagione del Concorso Nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige per il 2018. Ci siamo lasciati a settembre con la vittoria del titolo di Miss Italia della nostra bellissima Alice Rachele Arlanch e ci ritroviamo ad aprile per iniziare una stagione che promette davvero molto bene.

Alice Rachele ha iniziato il suo percorso come molte altre ragazze, spronata da Sonia Leonardi e decidendo di provare a mettersi in gioco partecipando alla sua prima sfilata al “Valcanover Village”, e dopo essersi classificata prima, ha deciso di proseguire il suo percorso. Le sue vittorie si sono susseguite, una dopo l’altra, arrivando a vincere il titolo di Miss Trentino Alto Adige nella meravigliosa Bressanone. Titolo che l’ha portata alle Finali Nazionali di Jesolo, e a vincere il titolo di Miss Italia 2017.

Negli ultimi anni e, in particolare, dal 2014, il rinnovamento del Concorso è stato totale. Patrizia Mirigliani, la Patron, l’ha aperto alle ragazze fino a 30 anni di età, alle “nuove italiane”, ragazze cioè nate nel nostro paese da genitori stranieri e non ancora in possesso della cittadinanza , ma anche, sempre più, alle curvy. Tutto ciò rende Miss Italia il Concorso per eccellenza, il gioco più bello che lascia un ricordo indelebile in tutte le partecipanti al di la della vittoria o meno.

Il primo appuntamento per il 2018, per la ricerca della ragazza più bella d’Italia sarà al centro commerciale Millennium di Rovereto sabato 21 aprile a partire dalle ore 16.00 per l’elezione della prima Finalista Regionale che proseguirà il suo percorso con il titolo di Miss Millennium. Si allestirà un palco e passerella al primo piano e l’ingresso sarà gratuito.

Quest’anno i casting (gratuiti) per selezionare le partecipanti del Concorso più importante d’Italia, viste le numerose richieste di partecipazione, sono iniziati già nel mese di gennaio e proseguiranno fino a luglio. Sono ragazze, tra i 18 e i 30 anni, che studiano, lavorano, sognano e che hanno semplicemente tanta voglia di divertirsi e di vivere delle nuove esperienze.

La sfilata per l’elezione di Miss Millennium verrà presentata da Sonia Leonardi, regista ed organizzatrice di Miss Italia in Trentino Alto Adige, che saprà sicuramente dare il ritmo più giusto per far diventare anche questo appuntamento un successo e un momento di aggregazione. Le ragazze saranno curate nell’hair look dallo staff dei professionisti del salone Franck Provost Paris del Millennium.

Madrine dell’evento saranno due ragazze che hanno portato la bellezza trentina alle Prefinali Nazionali di Miss Italia: la bionda Nicole Marchi eletta Miss Sport Trentino Alto Adige e Filomena Cibellis, farmacista, eletta Miss Miluna Trentino Alto Adige.

Le sfilate delle aspiranti Miss saranno intervallate dalle esibizioni del gruppo di ballerini della scuola Dance and Ballroom di Dro che proporrà degli energici pezzi di Hip Hop. Non mancherà il momento musicale in cui il giovane Cristiano Consolati delizierà il pubblico presente con la sua voce dolce e grintosa allo stesso tempo.

I prossimi imminenti appuntamenti con le selezioni del Concorso Nazionale di Miss Italia sono il 27 maggio al Centro commerciale Le Valli di Borgo, il 22 giugno a Laives dove sfileranno anche i bellissimi abiti da sposa di Elfer, e il 27 giugno a Trento in Piazza Fiera per l’attesa elezione di Miss Trento.

Un grande ringraziamento va a tutti i media che ci supportano sempre nelle nostre serate, dando larga diffusione alle notizie che riguardano il Concorso.

La stagione è ricca di nuove località che hanno deciso di ospitare il Tour di Miss Italia per questa estate. Per chi volesse avere maggiori info ci può contattare via mail info@soleoshow.com.

Le iscrizioni per tutte le ragazze che vogliono avvicinarsi alle nostre sfilate sono aperte e gratuite: soleo@soleoshow.com 0461.239111