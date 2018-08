MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE * A BRESSANONE LA FINALISSIMA DEL CONCORSO QUESTA SERA IN PIAZZA DUOMO (19 AGOSTO ORE 21.15)

Domenica 19 agosto alle ore 21.15 nella splendida ed esclusiva cornice di Piazza Duomo a Bressanone si svolgerà per il quinto anno consecutivo l’importante serata conclusiva del Concorso Miss Italia in Trentino Alto Adige con la collaborazione della Bressanone Turismo Società Cooperativa, del Comune di Bressanone, assieme a Rotalnord concessionario Nissan per l’Alto Adige, la Sparkasse, la Eurogest con “Amo prelibateria” e Mas dei Chini.

Lo scorso anno in Piazza Duomo, oltre 2000 persone hanno assistito allo spettacolo fino al termine della serata, momento in cui è stata eletta con il titolo di Miss Trentino Alto Adige, Alice Rachele Arlanch. Alice è arrivata poi a Jesolo e passaggio dopo passaggio è arrivata nella rosa delle 30 ragazze più belle, fino a vincere la corona di Miss Italia 2017.

E sarà proprio lei la madrina e giurata d’eccellenza della serata. Infatti per chiudere la kermesse delle moltissime date che si sono svolte da maggio ad agosto, non poteva mancare la Miss Italia in carica, che moltissimo deve alla località di Bressanone.

La finalissima, in cui verrà eletta appunto Miss Trentino alto Adige sarà presentata da Sonia Leonardi, regista ed organizzatrice dell’intera Kermesse che si dice entusiasta di come è andata la stagione: “Ringrazio di cuore le moltissime località che ci hanno ospitato con il consueto entusiasmo, credendo nelle grandi potenzialità dell’evento e dando la possibilità a tutte le persone coinvolte di sentirsi gratificate ed apprezzate: Trento, Valcanover village, Borgo Valsugana, Gais, Fiera di Primiero, Mori, Palù del Fersina, Laives, Spormaggiore, Ortisei, Rovereto, Sarnonico, Andalo, Storo, San Vigilio di Marebbe, Canazei, le Valli Centro Commerciale, Cortina sulla strada del Vino, Bar alla Spiaggia, Bocenago, Vallarsa, Vermiglio Millennium centro commerciale e Bressanone per la Finalissima”.

Ricco il programma della giornata. Saranno 34 le ragazze finaliste, curate nell’hair look dallo staff del Salone Divina Hair Studio di Miranda Dedej di Merano, e truccate dalle bravissime Giusy Acunzo e Patricia Do Carno per Love Natures, alla mattina proveranno le coreografie e gli schemi della sfilata, proseguiranno poi nel primo pomeriggio animando le vie del centro di Bressanone realizzando degli shooting fotografici che valorizzeranno la località e le aziende coinvolte nella serata.

Seguirà il momento importantissimo dell’incontro a porte chiuse con la prestigiosa giuria, che vede importanti nomi, che avrà il compito di conoscerle meglio per valutarne personalità e particolarità caratteriali.

Ed alle ore 21.15 lo show avrà inizio. Dove bellezza, moda e spettacolo si fondono in un’unica serata. Avremo sul palco il neo campione del mondo della disciplina sportiva di pole dance Alex Aufderklam reduce appunto dagli ultimi campionati del mondo.

Per alietare la serata a grande richiesta ritona a Bressanone Lucio Gardin, cabarettisti esilerante che saprà divertire il pubblico a suon di battute con il suo nuovo show.

Un sentito ringraziamento anche a chi ha seguito per tutta la stagione i nostri numerosi eventi: Trentinotv, Alto Adige tv, Rttr, Sdf, Video33, Radio Nbc, Radio Italia Anni 60, Radio Dolomiti, l’Adigetto.it, la Gazzetta della Valli, Agenzia giornalistica Opinione, il quotidiano Adige e il quotidiano Alto Adige.

Miss Trentino Alto Adige, oltre alla ambita corona sarà la protagonista di numerose occasioni di grande visibilità, oltre ad accedere alle pre Finali Nazionali di Jesolo in rappresentanza della nostra Regione dal 3 al 7 settembre, assieme alle altre 9 ragazze per tentare di accedere alla diretta televisiva in onda il 17 settembre su LA7.

Vi aspettiamo quindi domenica 19 agosto a Bressanone in Piazza Duomo alle ore 21.15 per la serata conclusiva del tour Miss Italia. In caso di cattivo tempo l’evento viene spostato al Forum.